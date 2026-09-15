Prețul carburanților ar putea crește din nou din cauza grevei de la Oil Terminal. Ce riscă șoferii dacă oprirea depășește 10 zile

Prețul carburanților din România ar putea crește dacă greva generală anunțată la Oil Terminal va întrerupe activitatea pentru mai multe zile. Angajații au programat oprirea lucrului pe termen nelimitat începând cu 28 septembrie, de la ora 07:00. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), a explicat pentru Mediafax că efectele asupra aprovizionării și prețurilor vor depinde de durata protestului. Potrivit estimărilor sale, o întrerupere prelungită ar putea provoca inclusiv lipsuri temporare de combustibili.

Prețul carburanților ar putea fi influențat de greva de la Oil Terminal, pe lângă presiunile deja exercitate de piața internațională, a explicat Dumitru Chisăliță într-un comentariu solicitat de Mediafax. Compania controlată de stat operează cel mai mare terminal național pentru importul și exportul de țiței, produse petroliere și petrochimice.

Întreruperea operațiunilor ar adăuga o nouă sursă de scumpire a combustibililor, iar prelungirea blocajului ar putea afecta aprovizionarea până la apariția unor lipsuri, potrivit președintelui AEI.

Expertul a arătat că efectul grevei s-ar suprapune peste evoluția prețului petrolului Brent, cotațiile benzinei și motorinei, cursul valutar, marjele de rafinare și costurile asigurării navelor.

Conform evaluării sale, protestul ar interveni într-un moment în care petrolul Brent depășește deja 100 de dolari pe baril, fluxurile din Orientul Mijlociu sunt perturbate, iar piața europeană a motorinei este foarte tensionată. În aceste condiții, comercianții din România ar avea posibilități mai reduse de a înlocui rapid cantitățile lipsă, iar achizițiile alternative ar costa mai mult decât într-o perioadă obișnuită.

Conflictul colectiv de muncă declanșat la Oil Terminal pe 24 august va continua cu o grevă de avertisment, urmată de o grevă generală, potrivit informării transmise luni de conducerea societății către Bursa de Valori București.

Sindicatul Oil Terminal a anunțat oprirea activității pe 16 septembrie, între orele 10:00 și 12:00, pentru greva de avertisment. Greva generală este programată să înceapă pe 28 septembrie, la ora 07:00, fără un termen de încheiere.

Conducerea companiei, în care Ministerul Energiei deține 87,75% din acțiuni, a precizat că încearcă să reducă efectele conflictului de muncă asupra operațiunilor.

„Conducerea Oil Terminal face toate demersurile necesare pentru a apăra interesele societății și pentru a limita impactul asupra activității”, a transmis conducerea companiei.

Dumitru Chisăliță a afirmat că, dacă va avea loc, aceasta ar fi a doua grevă generală desfășurată efectiv în istoria Oil Terminal. Potrivit expertului, au mai existat patru mișcări sindicale care au inclus proteste ale salariaților, fără să se ajungă la declanșarea grevei.

Durata întreruperii și menținerea unor operațiuni strategice vor determina amploarea scumpirilor, potrivit estimărilor prezentate de președintele AEI pentru Mediafax.

„Dacă greva durează aproximativ cinci zile și nu blochează complet activitățile strategice, estimez exclusiv datorită grevei, o creștere la benzină de +0,10–0,20 lei/litru și la motorină, de +0,15–0,30 lei/litru. Estimez o creștere inițială mai rapidă în Dobrogea, București, Moldova și în zonele alimentate prin lanțurile logistice dependente de Constanța, apoi normalizarea pieței în aproximativ 7–14 zile după reluarea activității, deoarece vor trebui descărcate navele și recuperate livrările restante”, a comentat Dumitru Chisăliță.

În evaluarea sa, o oprire de numai 24–48 de ore ar putea fi gestionată, cu efecte aproape insesizabile pentru consumatori. Prelungirea protestului ar schimba însă situația, atât în privința costurilor, cât și a cantităților disponibile pentru livrare.

„O grevă de cinci zile ar putea adăuga 10–30 bani/litru. După zece zile, impactul poate ajunge la 30–90 bani/litru, mai ales la motorină. Peste două săptămâni, România ar risca nu doar scumpiri de peste un leu pe litru, ci și lipsuri temporare și limitarea livrărilor. Dacă oprirea depășește zece zile, nu mai vorbim numai despre preț, ci despre disponibilitatea fizică a produselor”, a conchis Dumitru Chisăliță, în comentariul pentru Mediafax.

Importurile acoperă aproape trei sferturi din necesarul de țiței al României pentru combustibili și produse derivate, iar Kazahstanul a reprezentat principala țară de proveniență.

Materialul citat indică, pentru anul trecut, un consum de 11,4 milioane de tone de petrol, importuri de 8,9 milioane de tone și o producție internă de 2,9 milioane de tone. Aceste valori prezintă însă o neconcordanță: importurile și producția internă însumează 11,8 milioane de tone, nu totalul de consum menționat.

Țițeiul din import intră în țară prin Oil Terminal și prin terminalul offshore administrat de Midia Marine Terminal, amplasat la 8,6 kilometri în largul Mării Negre.

Terminalul offshore utilizează un sistem de tip Single Point Mooring, adică un sistem singular de legare. Acesta are o componentă statică, ancorată de fundul mării, și o componentă mobilă, la care se conectează nava. Partea mobilă se poate roti liber în jurul celei fixe, în funcție de vânt, curenți și valuri.

Oil Terminal asigură primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea și condiționarea țițeiului, a produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide, pentru operațiuni de import, export și tranzit.

Ministerul Energiei prezintă terminalul petrolier din Constanța drept unul dintre cele mai mari din sud-estul Europei. Poziția sa îl plasează la intersecția rutelor maritime care leagă Asia, Europa Centrală și de Vest și Orientul Apropiat.

Transportul țițeiului de la Oil Terminal către rafinăriile românești se realizează prin intermediul Conpet S.A. Ploiești, folosind conducte subterane incluse în sistemul național de transport. Terminalul are, totodată, conexiuni cu rețeaua feroviară națională, cu infrastructura rutieră și cu Canalul Dunăre–Marea Neagră.