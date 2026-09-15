Vremea ANM. Cum va fi vremea până pe 12 octombrie. Temperaturi mai ridicate în unele regiuni și perioade cu ploi puține

Din cuprinsul articolului Vremea în săptămâna 14-21 septembrie

Estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni indică temperaturi în general apropiate de normalul perioadei în România, cu valori ceva mai ridicate în vest în anumite intervale. În prima săptămână, ploile vor fi deficitare în întreaga țară, urmând ca ulterior regimul precipitațiilor să revină în mare parte spre normal, potrivit prognozei pentru intervalul 14 septembrie – 12 octombrie 2026.

În intervalul 14-21 septembrie, temperaturile vor prezenta diferențe de la o regiune la alta.

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile vestice. În sud-estul țării, temperaturile vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice săptămânii, iar în restul României se vor situa în jurul normalului perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, prima săptămână a prognozei va fi caracterizată de un deficit la nivelul întregii țări. Lipsa ploilor va fi mai pronunțată în regiunile intracarpatice, potrivit ANM

Vremea în săptămâna 21-28 septembrie

În ultima parte a lunii septembrie, diferențele de temperatură față de normalul perioadei se vor diminua.

În săptămâna 21-28 septembrie, temperaturile medii se vor situa în jurul celor specifice intervalului în toate regiunile țării.

În schimb, sunt așteptate ceva mai multe precipitații în estul și sud-estul României. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în aceste regiuni, în timp ce în restul țării vor fi apropiate de valorile normale.

Cum începe luna octombrie

Pentru intervalul 28 septembrie – 5 octombrie nu sunt anticipate abateri importante ale temperaturilor.

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile României.

Și precipitațiile vor reveni la un regim obișnuit. Cantitățile estimate vor fi apropiate de cele normale pentru interval în toate regiunile țării.

Temperaturi ușor mai ridicate în vest între 5 și 12 octombrie

Ultima săptămână analizată, 5-12 octombrie, aduce din nou temperaturi ceva mai ridicate în vestul României.

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice. În restul țării, temperaturile vor fi apropiate de normal.

În privința ploilor, nu sunt estimate abateri importante. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în întreaga țară.

Estimările pentru cele patru săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și vizează abaterile temperaturii medii și ale cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Acest tip de prognoză nu permite anticiparea fenomenelor extreme cu o durată scurtă de manifestare.