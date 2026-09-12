Românii pot câștiga până la 9.600 de euro pe lună. Ce meserie le poate aduce acești bani

Românii cu experiență în asfaltarea drumurilor pot aplica pentru mai multe posturi disponibile în Irlanda. Oferta publicată în septembrie 2026 indică venituri care pot ajunge la 9.600 de euro brut pe lună. Munca de noapte este plătită dublu, iar orele suplimentare sunt remunerate cu 150%. Angajatorul asigură gratuit cazarea, transportul și anumite cursuri obligatorii.

Irlanda angajează români care au experiență în lucrări de asfaltare și reasfaltare, salariile oferite fiind stabilite în funcție de postul ocupat, program și numărul turelor de noapte. Venitul maxim prezentat în ofertă ajunge la 9.600 de euro brut pe lună.

Situația economică din România îi determină pe mulți angajați să caute oportunități profesionale în străinătate. În statele din vestul Europei sunt disponibile în continuare posturi cu salarii mai mari și condiții de lucru considerate mai avantajoase decât cele de pe piața românească.

Accesul la aceste locuri de muncă este însă condiționat de îndeplinirea unor cerințe stricte. În cazul ofertei pentru Irlanda, experiența în domeniul lucrărilor rutiere este esențială.

Angajatorul caută, potrivit anunțului publicat pe platforma Jooble, o echipă cu experiență, formată din șase persoane. Lucrările presupun asfaltarea și reasfaltarea autostrăzilor și a drumurilor secundare din Irlanda.

Echipa trebuie să includă un șef, unul sau doi șoferi de cilindru compactor și trei sau patru muncitori. Responsabilitățile acestora din urmă includ pregătirea terenului, așternerea asfaltului, montarea gurilor de canal și executarea finisajelor.

Oferta prin care Irlanda angajează români prevede un tarif de 30 de euro brut pe oră pentru șeful de echipă. Ceilalți angajați vor primi câte 25 de euro brut pentru fiecare oră lucrată.

Primele 40 de ore dintr-o săptămână sunt remunerate la tariful standard. Orele suplimentare sunt plătite cu 150% din valoarea unei ore obișnuite.

Condițiile financiare devin mai avantajoase pentru persoanele care acceptă ture de noapte. Fiecare oră lucrată în acest interval este plătită cu 200%, iar angajatorul precizează că minimum 30% din programul lunar se va desfășura noaptea.

Pentru o săptămână care cuprinde 40 de ore de noapte, un muncitor poate câștiga 2.000 de euro brut. Șeful echipei poate încasa 2.400 de euro brut pe săptămână, echivalentul unui venit de 9.600 de euro brut pe lună, potrivit calculului prezentat în ofertă.

În cazul unui program de zi format din 40 de ore normale și 15 ore suplimentare, un membru al echipei poate primi 1.562,50 euro brut pe săptămână. Venitul șefului de echipă ajunge, în aceleași condiții, la 1.875 de euro brut.

Pachetul pus la dispoziția muncitorilor include, pe lângă salariu, cazare gratuită și transport asigurat până la locul de muncă. Angajatorul suportă și costurile cursurilor Safe Pass și Manual Handling.

Persoanele care au nevoie de pregătire suplimentară pot participa la instruirea necesară pentru operarea cilindrului compactor. Candidații trebuie să demonstreze că au experiență solidă în asfaltarea și reasfaltarea drumurilor.

Cunoașterea limbii engleze este obligatorie pentru persoana care va ocupa funcția de șef de echipă. Pentru ceilalți membri, această competență nu este impusă, dar reprezintă un avantaj la angajare.

Compania asigură și instruire privind particularitățile lucrărilor rutiere executate în Irlanda. Metodele de nivelare a drumurilor diferă din cauza cantității ridicate de precipitații înregistrate în această țară.

Irlanda reprezintă una dintre destinațiile importante pentru românii care aleg să muncească și să se stabilească în străinătate. Datele recensământului din 2022 indicau prezența a aproximativ 43.000 de cetățeni români în această țară.

Potrivit Central Statistics Office, comunitatea românească ocupa locul al patrulea în clasamentul grupurilor formate din cetățeni străini. Înaintea românilor se aflau comunitățile poloneză, britanică și indiană.

Numărul persoanelor născute în România și stabilite în Irlanda a crescut puternic în perioada dintre recensămintele din 2016 și 2022. În cei șase ani, acesta s-a majorat cu aproape 14.000.