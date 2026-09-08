Românii petrec 53 de minute pe zi pe drumul spre serviciu. Naveta depășește o oră într-o țară din UE

Angajații din Europa petrec zilnic, în medie, 48 de minute pe drumul spre serviciu, potrivit datelor SD Worx publicate marți, 8 septembrie 2026. În România, durata medie a navetei ajunge la 53 de minute. Același timp este înregistrat în Țările de Jos, deși distanțele parcurse sunt mult mai mari. Belgia ocupă primul loc în clasament, cu o medie de 61 de minute pe zi.

Naveta în România presupune o durată medie zilnică de 53 de minute, peste media europeană de 48 de minute, conform cercetării realizate de compania de management al resurselor umane SD Worx. Pentru milioane de angajați europeni, deplasarea zilnică la locul de muncă reprezintă o parte inevitabilă a programului.

Media continentală, apropiată de trei sferturi de oră, ascunde diferențe importante între state. Durata drumului este influențată de geografie, infrastructură, trafic și obiceiurile angajaților.

Italia și Slovenia înregistrează unele dintre cele mai scurte deplasări zilnice. În ambele țări, angajații petrec aproximativ 35 de minute pe drumul spre serviciu.

Cele mai lungi deplasări sunt înregistrate în statele în care durata medie se apropie sau depășește o oră. Angajații din Suedia petrec în medie 57 de minute pe drum, iar cei din Irlanda au nevoie de 56 de minute.

Belgia se află pe primul loc în clasamentul european, cu o durată medie zilnică de 61 de minute. Situația este explicată și prin ponderea ridicată a angajaților care parcurg distanțe foarte mari.

Aproximativ 13% dintre angajații belgieni sunt considerați „supernavetiști”, deoarece petrec cel puțin două ore pe drum. Aceasta este cea mai ridicată proporție înregistrată în Europa. În același timp, 14% dintre lucrătorii din Belgia parcurg zilnic peste 120 de kilometri.

Comparația dintre România și Țările de Jos arată că același timp petrecut pe drum poate avea cauze complet diferite. În ambele țări, durata medie zilnică a navetei este de 53 de minute.

Angajații din Țările de Jos parcurg în medie 63 de kilometri, fiind sprijiniți de o infrastructură eficientă pentru deplasările pe distanțe lungi. În România, același interval de 53 de minute corespunde unor trasee mult mai scurte.

Traficul intens și aglomerația urbană măresc durata deplasărilor angajaților români. Diferența față de situația din Țările de Jos arată că numărul de kilometri parcurși nu determină singur timpul necesar pentru a ajunge la serviciu.

Percepția angajaților asupra navetei nu este întotdeauna legată direct de numărul minutelor petrecute zilnic în trafic sau în mijloacele de transport. În Belgia, durata medie de 61 de minute depășește pragul de 57 de minute considerat în general acceptabil, însă numai 34% dintre lucrători văd acest timp ca fiind pierdut.

Deși se confruntă cu unele dintre cele mai lungi deplasări din Europa, angajații belgieni nu solicită într-o proporție ridicată mai multe zile de muncă la distanță. Doar 32% dintre aceștia își doresc extinderea programului de telemuncă, procent situat ușor sub media internațională.

Datele arată că durata navetei în Europa este determinată atât de infrastructură și distanță, cât și de rutina personală a angajaților. Timpul necesar pentru a ajunge la serviciu nu reflectă automat numărul kilometrilor parcurși.