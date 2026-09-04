România este aproape de coada clasamentului economic mondial. Bulgaria și Ungaria au depășit țara noastră
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România a coborât în 2026 pe locul 61 dintre cele 70 de economii evaluate în clasamentul competitivității globale realizat de IMD. Țara noastră se află în urma Bulgariei și Ungariei, după o deteriorare accentuată a scorului în ultimii ani. Singapore ocupă prima poziție, înaintea Hong Kongului și Elveției. Clasamentul evaluează capacitatea economiilor de a susține dezvoltarea companiilor, investițiile și concurența.
Clasamentul competitivității globale nu este dominat automat de cele mai mari economii
Clasamentul competitivității globale arată că dimensiunea unei economii nu garantează și existența celor mai bune condiții pentru dezvoltarea afacerilor. Statele Unite reprezintă exemplul cel mai relevant: deși au cea mai mare economie din lume, ocupă abia poziția a zecea în evaluarea IMD pentru 2026, potrivit Virtual Capitalist. SUA sunt devansate inclusiv de Emiratele Arabe Unite, situate pe locul al șaptelea.
Economiile asiatice își consolidează prezența în partea superioară a clasamentului, trei dintre acestea aflându-se în primele cinci poziții. Europa are, la rândul său, cinci reprezentante în top 10. Vietnamul constituie una dintre surprizele ediției din 2026, după ce a fost inclus pentru prima dată în analiză și a intrat direct pe locul 27.
IMD evaluează 341 de criterii privind economia, administrația, afacerile și infrastructura
Metodologia IMD nu se limitează la valoarea produsului intern brut sau la forța financiară a statelor analizate, ci urmărește condițiile concrete în care companiile funcționează, investesc și concurează. Evaluarea cuprinde 341 de criterii, repartizate în 20 de subfactori.
Scorul fiecărei economii este stabilit în funcție de patru piloni principali: performanța economică, eficiența guvernamentală, eficiența mediului de afaceri și infrastructura. Datele statistice reprezintă două treimi din rezultatul final, în timp ce treimea rămasă provine dintr-un sondaj de opinie realizat în rândul managerilor.
Singapore revine pe primul loc și obține punctajul maxim în evaluarea IMD
Singapore a devenit din nou, în 2026, cea mai competitivă economie din lume, după ce a obținut scorul maxim de 100 de puncte și a depășit Elveția. Statul asiatic, care are aproximativ șase milioane de locuitori, este singurul clasat între primele cinci economii ale lumii la fiecare dintre cei patru piloni luați în calcul de IMD.
Ascensiunea Singapore a fost susținută în special de eficiența mediului de afaceri, categorie la care statul a urcat anul acesta pe prima poziție. Rezultatul indică existența unor condiții favorabile pentru funcționarea companiilor și menținerea unui nivel ridicat de competitivitate.
Hong Kong și Elveția completează podiumul celor mai competitive economii
Hong Kong se situează pe locul al doilea, cu un scor de 95,6 puncte, iar Elveția ocupă poziția a treia, cu 95,3 puncte. Taiwanul se află pe locul al patrulea în clasamentul mondial.
Danemarca, Irlanda și Emiratele Arabe Unite ocupă următoarele trei poziții, fiecare acumulând câte 94,1 puncte. Primele zece locuri sunt completate de Olanda, cu 90,1 puncte, Suedia, cu 88,5 puncte, și Statele Unite, cu 86,8 puncte.
România ocupă locul 61 și este depășită de Bulgaria și Ungaria
România se află în 2026 în partea inferioară a clasamentului competitivității globale, pe locul 61 dintre cele 70 de economii analizate de IMD. Cu un scor general de 43,1 puncte, țara noastră este devansată atât de Bulgaria, cât și de Ungaria.
Doar nouă economii au obținut rezultate mai slabe decât România: Mexic, Slovacia, Ghana, Brazilia, Botswana, Mongolia, Nigeria, Namibia și Venezuela.
Mediul de afaceri înregistrează cel mai slab punctaj al României
Evaluarea pe cei patru piloni indică rezultate reduse în toate domeniile analizate. România a primit 40,6 puncte pentru performanța economică și 35 de puncte pentru eficiența guvernamentală.
Cel mai slab rezultat, de 18,3 puncte, a fost înregistrat la eficiența mediului de afaceri. Infrastructura a obținut un scor de 36,2 puncte.
Deficitul bugetar, digitalizarea și serviciile publice sunt principalele provocări
Experții IMD consideră că România trebuie să crească eficiența cheltuielilor publice și să reducă deficitul bugetar pentru a-și îmbunătăți competitivitatea. O altă prioritate este accelerarea investițiilor în cercetare, dezvoltare, inovare și în domeniile asociate specializării inteligente.
Printre provocările identificate se mai numără sprijinirea digitalizării companiilor, dezvoltarea competențelor digitale și îmbunătățirea sistemelor de sănătate și educație. IMD menționează, de asemenea, necesitatea modernizării industriei naționale de apărare.
România a coborât de pe locul 21 în 2022 pe poziția 61 în 2026
Evoluția consemnată în ultimii ani indică o deteriorare semnificativă a poziției ocupate de România. Țara noastră se afla pe locul 21 în 2022, dar a coborât până pe poziția 48 în 2023.
România a ajuns pe locul 50 în 2024, după care a urcat o poziție în 2025, până pe locul 49. În 2026, declinul s-a accentuat, iar economia românească a coborât pe poziția 61 dintr-un total de 70 de economii evaluate.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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