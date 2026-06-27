România este pe locul 50 la eficiența companiilor. Problemele nu sunt nici tehnologia, nici lipsa de personal

Eficiența companiilor din România plasează țara pe locul 50 din 69 de economii analizate în clasamentul IMD World Competitiveness Ranking 2025. Datele publicate la 24 iunie arată că principalele dificultăți nu țin de lipsa tehnologiei sau a resurselor umane, ci de modul în care organizațiile își gestionează activitatea și își pun în practică strategiile. În acest context, compania BizzOS a lansat un instrument de evaluare destinat antreprenorilor și managerilor care doresc să își măsoare nivelul de competitivitate. Inițiativa vine într-un moment în care productivitatea și performanța IMM-urilor sunt considerate priorități economice la nivel european.

Eficiența companiilor reprezintă unul dintre indicatorii analizați în cadrul IMD World Competitiveness Ranking 2025, care evaluează productivitatea, capacitatea managerială, eficiența organizațională, agilitatea și abilitatea firmelor de a transforma strategia în rezultate concrete. Poziția ocupată de România – locul 50 din 69 – evidențiază dificultăți persistente în funcționarea organizațiilor și în capacitatea acestora de a executa rapid și coerent planurile de dezvoltare.

Potrivit datelor prezentate, provocarea majoră pentru mediul de afaceri nu este generată de lipsa ideilor, a tehnologiei sau a specialiștilor. Problema principală este modul în care organizațiile reușesc să își coordoneze activitatea și să transforme obiectivele strategice în performanță economică măsurabilă.

În paralel, raportul privind competitivitatea Europei coordonat de Mario Draghi indică faptul că una dintre vulnerabilitățile majore ale economiei europene este ritmul lent de adoptare a tehnologiilor noi, a inteligenței artificiale și a modelelor moderne de management, în special în rândul întreprinderilor mici și mijlocii.

Specialiștii atrag atenția că o îmbunătățire chiar și modestă a poziției României în clasamentul global ar putea avea efecte economice importante. O creștere cu zece locuri ar putea contribui la majorarea productivității, la consolidarea profitabilității companiilor, la salarii mai competitive și la o economie mai rezistentă în fața șocurilor externe.

Analiza prezentată de BizzOS evidențiază faptul că numeroase companii dispun de planuri strategice bine definite, însă întâmpină dificultăți în implementarea acestora la nivel operațional.

În multe organizații, indicatorii de performanță nu influențează în mod real procesul decizional, iar întâlnirile de lucru consumă resurse fără să genereze responsabilitate clară sau rezultate măsurabile. În același timp, echipele desfășoară un volum ridicat de activitate, însă fără o coordonare suficientă pentru atingerea acelorași obiective.

Aceste disfuncționalități, aparent minore la nivel individual, se acumulează în timp și se reflectă în venituri mai mici, profitabilitate redusă și productivitate sub nivelul potențial al companiei.

În acest context, BizzOS a lansat Business Competitiveness Assessment, un instrument gratuit destinat antreprenorilor care doresc să își evalueze nivelul de competitivitate și să identifice zonele în care pot îmbunătăți performanța organizațională.

Referindu-se la principalele probleme care afectează mediul de afaceri local, reprezentanții companiei susțin că multe firme rămân captive în gestionarea problemelor curente și nu reușesc să construiască sisteme eficiente de management.

„Problema competitivității României nu este că nu avem oameni buni sau tehnologie, ci felul în care sunt conduse companiile. Managerii români sunt prinși în zgomotul zilnic al stingerii de incendii, în loc să conducă prin sisteme. Dacă nu legăm strategia de execuția zilnică, tehnologia devine doar o cheltuială, nu o investiție. Acest instrument oferă radiografia dură, dar necesară, pe care orice fondator trebuie să o vadă dacă vrea să crească sustenabil. Organizațiile care vor avea de câștigat în următorul deceniu sunt cele care învață mai repede, execută mai repede și se adaptează mai repede. Fiecare IMM care devine mai productiv, mai eficient și mai bine coordonat contribuie direct la creșterea competitivității economiei românești”, declară Cristian Onețiu, fondator și CEO al BizzOS.

Potrivit metodologiei dezvoltate de companie, competitivitatea unei organizații este definită prin capacitatea acesteia de a transforma resursele disponibile în rezultate mai rapid decât concurența.

Modelul este construit în jurul a patru componente considerate esențiale: strategia, alinierea organizațională, coordonarea execuției și evaluarea performanței. Aceste elemente stau la baza metodologiei PACE – Planificare, Aliniere, Coordonare și Evaluare – dezvoltată de BizzOS.

Compania a introdus și conceptul de Scor de Competitivitate, un indicator standardizat care permite organizațiilor să își urmărească progresul și nivelul de maturitate managerială în timp. Potrivit datelor prezentate, peste 100 de companii au utilizat deja metodologia și instrumentele puse la dispoziție de BizzOS pentru a analiza și îmbunătăți procesele de management.

Pe termen lung, obiectivul declarat este dezvoltarea unui reper standardizat pentru evaluarea competitivității IMM-urilor din România, similar indicatorilor utilizați la nivel internațional pentru măsurarea performanței financiare sau a sustenabilității.

Antreprenorii și managerii interesați pot accesa gratuit Business Competitiveness Assessment prin intermediul platformei BizzOS, pentru a obține o evaluare a nivelului de competitivitate al organizației pe care o conduc