Românii primesc dublu banii înapoi pentru ambalajele SGR. Ce beneficii anunță Kaufland pentru clienți
SURSA FOTO: Kaufland Romania
Kaufland România a lansat, în perioada 24-30 iunie 2026, o nouă campanie dedicată reciclării ambalajelor prin Sistemul Garanție-Returnare. Clienții care utilizează aparatele de colectare din magazinele rețelei și scanează Kaufland Card XTRA la cumpărături pot primi o recompensă suplimentară. Beneficiul este acordat sub forma unui cupon de reducere disponibil ulterior în aplicație. Inițiativa se desfășoară la nivel național, în toate magazinele companiei.
Kaufland oferă încă o dată valoarea garanției SGR pentru ambalajele returnate
Kaufland continuă campaniile prin care încurajează colectarea separată a ambalajelor și participarea consumatorilor la Sistemul Garanție-Returnare, printr-un mecanism care recompensează suplimentar clienții care reciclează.
În intervalul 24-30 iunie 2026, clienții care returnează ambalaje marcate cu simbolul SGR la automatele de colectare din orice magazin Kaufland și utilizează tichetul valoric primit la cumpărături beneficiază de o recompensă suplimentară. Pentru acordarea acesteia este necesară și scanarea cardului de fidelitate Kaufland Card XTRA la casa de marcat.
Concret, valoarea înscrisă pe tichetul eliberat de automat este acordată încă o dată sub forma unui cupon de reducere care va fi încărcat în aplicația Kaufland Card XTRA. Cuponul va putea fi utilizat în perioada 15-28 iulie 2026.
Valoarea maximă care poate fi acordată prin această campanie este de 50 de lei pentru fiecare client eligibil.
Campania este promovată la nivel național prin TV, radio și materiale din magazine
Pentru a crește gradul de participare la program, Kaufland susține campania printr-o amplă acțiune de comunicare desfășurată la nivel național.
Mesajele campaniei sunt promovate prin spoturi difuzate la televiziune și radio, dar și prin materiale informative și de promovare amplasate în toate magazinele rețelei din România.
Compania arată că această inițiativă face parte din strategia sa de susținere a comportamentelor responsabile de consum și de încurajare a reciclării ambalajelor returnabile. Obiectivul este creșterea gradului de colectare și valorificare a ambalajelor care intră în circuitul Sistemului Garanție-Returnare.
Prin stimulente financiare acordate direct clienților, retailerul urmărește să transforme reciclarea într-un gest constant și accesibil pentru un număr cât mai mare de consumatori.
Kaufland operează peste 600 de puncte de colectare și două sisteme distincte pentru reciclare
Investițiile realizate de Kaufland în infrastructura de colectare au început înainte de implementarea Sistemului Garanție-Returnare la nivel național.
Compania precizează că pune la dispoziția clienților o rețea de automate de colectare prezentă în toate magazinele sale încă din anul 2021. În prezent, infrastructura a ajuns la peste 600 de guri de colectare disponibile la nivel național.
Potrivit datelor prezentate de retailer, Kaufland este singura companie din România care operează două infrastructuri distincte de colectare a ambalajelor. Prima este dedicată recipientelor incluse în Sistemul Garanție-Returnare, iar cea de-a doua este destinată ambalajelor provenite de la produse cosmetice și produse de curățenie.
Prin această abordare, compania încearcă să extindă posibilitățile de reciclare disponibile consumatorilor și să contribuie la creșterea cantităților de deșeuri recuperate și reintroduse în circuitul economic.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.