Românii primesc dublu banii înapoi pentru ambalajele SGR. Ce beneficii anunță Kaufland pentru clienți

Kaufland România a lansat, în perioada 24-30 iunie 2026, o nouă campanie dedicată reciclării ambalajelor prin Sistemul Garanție-Returnare. Clienții care utilizează aparatele de colectare din magazinele rețelei și scanează Kaufland Card XTRA la cumpărături pot primi o recompensă suplimentară. Beneficiul este acordat sub forma unui cupon de reducere disponibil ulterior în aplicație. Inițiativa se desfășoară la nivel național, în toate magazinele companiei.

Kaufland continuă campaniile prin care încurajează colectarea separată a ambalajelor și participarea consumatorilor la Sistemul Garanție-Returnare, printr-un mecanism care recompensează suplimentar clienții care reciclează.

În intervalul 24-30 iunie 2026, clienții care returnează ambalaje marcate cu simbolul SGR la automatele de colectare din orice magazin Kaufland și utilizează tichetul valoric primit la cumpărături beneficiază de o recompensă suplimentară. Pentru acordarea acesteia este necesară și scanarea cardului de fidelitate Kaufland Card XTRA la casa de marcat.

Concret, valoarea înscrisă pe tichetul eliberat de automat este acordată încă o dată sub forma unui cupon de reducere care va fi încărcat în aplicația Kaufland Card XTRA. Cuponul va putea fi utilizat în perioada 15-28 iulie 2026.

Valoarea maximă care poate fi acordată prin această campanie este de 50 de lei pentru fiecare client eligibil.

Pentru a crește gradul de participare la program, Kaufland susține campania printr-o amplă acțiune de comunicare desfășurată la nivel național.

Mesajele campaniei sunt promovate prin spoturi difuzate la televiziune și radio, dar și prin materiale informative și de promovare amplasate în toate magazinele rețelei din România.

Compania arată că această inițiativă face parte din strategia sa de susținere a comportamentelor responsabile de consum și de încurajare a reciclării ambalajelor returnabile. Obiectivul este creșterea gradului de colectare și valorificare a ambalajelor care intră în circuitul Sistemului Garanție-Returnare.

Prin stimulente financiare acordate direct clienților, retailerul urmărește să transforme reciclarea într-un gest constant și accesibil pentru un număr cât mai mare de consumatori.

Investițiile realizate de Kaufland în infrastructura de colectare au început înainte de implementarea Sistemului Garanție-Returnare la nivel național.

Compania precizează că pune la dispoziția clienților o rețea de automate de colectare prezentă în toate magazinele sale încă din anul 2021. În prezent, infrastructura a ajuns la peste 600 de guri de colectare disponibile la nivel național.

Potrivit datelor prezentate de retailer, Kaufland este singura companie din România care operează două infrastructuri distincte de colectare a ambalajelor. Prima este dedicată recipientelor incluse în Sistemul Garanție-Returnare, iar cea de-a doua este destinată ambalajelor provenite de la produse cosmetice și produse de curățenie.

Prin această abordare, compania încearcă să extindă posibilitățile de reciclare disponibile consumatorilor și să contribuie la creșterea cantităților de deșeuri recuperate și reintroduse în circuitul economic.