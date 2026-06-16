Campania care transformă reciclarea în bani. Cum funcționează nou sistem

Lidl a anunțat o nouă campanie prin care clienții pot primi până la 25 de lei sub formă de cupon, în schimbul reciclării ambalajelor prin Sistemul de Garanție-Returnare (SGR). Inițiativa este derulată pe parcursul unei perioade limitate și este integrată cu aplicația Lidl Plus, unde sunt livrate beneficiile digitale.

Aplicația Lidl Plus este utilizată în prezent de peste 120 de milioane de persoane la nivel internațional. Aceasta pune la dispoziția utilizatorilor reduceri dedicate, cupoane personalizate și diverse beneficii accesibile direct de pe telefonul mobil, facilitând accesul rapid la promoții și oferte active.

Campania de reciclare lansată de retailer se desfășoară în perioada 18–22 iunie 2026 și este dedicată clienților care returnează ambalaje cu sigla SGR în magazinele Lidl, folosesc voucherul emis la aparatele de colectare și scanează cardul Lidl Plus la casa de marcat.

Valoarea maximă a cuponului acordat în această acțiune este de 25 de lei, iar suma finală depinde de valoarea totală a voucherelor SGR utilizate în intervalul campaniei. Fiecare client primește un singur cupon, indiferent de numărul voucherelor folosite.

Pentru a intra în campanie, clienții trebuie să returneze ambalajele marcate SGR în perioada stabilită și să utilizeze voucherul obținut în magazinele Lidl. Procesul este valabil exclusiv în intervalul 18–22 iunie 2026.

Ulterior, este necesară utilizarea voucherului SGR pentru cumpărături realizate în aceeași perioadă, în magazinele rețelei. Acest pas este esențial pentru validarea participării la campanie.

La finalul procesului, utilizatorii trebuie să scaneze cardul Lidl Plus la casa de marcat, astfel încât tranzacțiile să fie înregistrate în contul digital asociat aplicației. În funcție de valoarea cumulată a voucherelor utilizate, sistemul generează automat un cupon de cumpărături care este transmis ulterior în aplicația Lidl Plus.

Cuponul acordat poate avea valori diferite, stabilite în funcție de suma totală a voucherelor SGR utilizate. Pentru valori între 10 și 14,99 lei se acordă un cupon de 10 lei, între 15 și 19,99 lei un cupon de 15 lei, între 20 și 24,99 lei un cupon de 20 de lei, iar pentru sume de minimum 25 de lei este emis un cupon de 25 de lei.

Cuponul este limitat la valoarea maximă de 25 de lei, chiar și în situațiile în care totalul voucherelor SGR depășește acest prag. Fiecare client primește un singur cupon aferent perioadei de campanie. Utilizarea cuponului este posibilă în intervalul 27 iunie – 5 iulie 2026, exclusiv în magazinele Lidl, după ce acesta devine disponibil în aplicația Lidl Plus.

Reprezentanții retailerului notează că, de 15 ani, compania oferă o experiență de cumpărături adaptată nevoilor clienților, cu accent pe soluții care simplifică procesul de achiziție și accesul la oferte.

Aplicația Lidl Plus rămâne unul dintre instrumentele digitale centrale ale rețelei, oferind acces la promoții săptămânale, reduceri dedicate și beneficii personalizate direct pe telefon. Prin astfel de campanii de reciclare, ambalajele returnate prin sistemul SGR sunt transformate în beneficii comerciale pentru utilizatori, fiind integrat mecanismul de recompensare în procesul de cumpărături.