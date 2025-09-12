Lidl România continuă să susțină obiceiurile responsabile ale clienților, transformându-le în câștiguri reale prin lansarea campaniei „Reciclează și câștigă cu Lidl Plus”. Astfel, în perioada 15 – 17 septembrie 2025, clienții care returnează ambalaje cu simbolul SGR la aparatele de colectare din magazinele Lidl și folosesc voucherul generat în campanie în aceeași perioadă, împreună cu cardul Lidl Plus, primesc în aplicație un cupon de cumpărături în valoare de până la 25 de lei.

Pentru a beneficia de voucher, clienții trebuie să urmeze câțiva pași simpli:

Să colecteze ambalaje cu sigla garanției (SGR) și să le returneze în aparatele de colectare amplasate în magazinele Lidl, în perioada 15 – 17 septembrie 2025; Să utilizeze voucherul SGR eliberat de aparat pentru cumpărături în magazinele Lidl, asigurându-se că, la casa de marcat, este scanat cardul Lidl Plus. Voucherul poate fi utilizat exclusiv pentru achiziții efectuate în perioada campaniei, 15 – 17 septembrie 2025; În funcție de valoarea voucherului SGR utilizat, Lidl transmite ulterior prin aplicația Lidl Plus un cupon de cumpărături, în perioada 18 – 19 septembrie. Cuponul poate fi folosit exclusiv la achizițiile efectuate în magazinele Lidl, în perioada 22 – 28 septembrie 2025.

Valoarea cuponului de cumpărături este stabilită în funcție de suma totală a voucherelor SGR utilizate de client în perioada campaniei. Mecanismul de calcul este următorul:

Pentru vouchere SGR în valoare de 10 lei – 14,99 lei, clienții primesc un cupon în valoare de 10 lei;

Pentru vouchere SGR în valoare de 15 lei – 19,99 lei, valoarea cuponului este de 15 lei;

Pentru vouchere SGR în valoare de 20 lei – 24,99 lei, clienții beneficiază de un cupon în valoare de 20 lei;

Pentru vouchere SGR în valoare de minimum 25 lei, Lidl acordă un cupon în valoare de 25 lei. Valoarea maximă a cuponului este de 25 lei, TVA inclus.

Indiferent de valoarea pragului atins, fiecare client primește un singur cupon între 10 lei și 25 lei.

Ajunsă la cea de-a treia ediție, campania „Reciclează și câștigă cu Lidl Plus” reflectă consecvența Lidl în susținerea practicilor responsabile față de mediu. Lansată în 2019, printr-un proiect-pilot, infrastructura de reciclare a fost dezvoltată treptat, iar astăzi toate magazinele Lidl din țară dispun de aparate de colectare (RVM), fiecare cu o capacitate de până la 45 de ambalaje pe minut.

Regulamentul complet al campaniei poate fi consultat aici.