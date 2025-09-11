Guvernul a adoptat joi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, hotărârea privind lansarea unui nou program Rabla Auto dedicat persoanelor fizice, cu un buget total de 200 de milioane de lei. Procesul de înscriere rămâne neschimbat, iar valoarea voucherelor se păstrează pentru motoarele termice și hibride, însă la mașinile electrice suma alocată scade de la 37.000 la 18.500 de lei.

Potrivit documentului, actul normativ introduce programul „pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice”. Finanțarea este asigurată prin credite de angajament și bugetare, fiecare în valoare de 200 de milioane de lei.

„Imediat ce va fi publicat ordinul pentru ghidul de finanţare în Monitorul Oficial, putem lansa Programul Rabla, la începutul săptămânii viitoare. Pentru persoanele fizice este foarte important de ştiut că vor avea exact aceeaşi platformă, deci acelaşi proces de înscriere pentru care erau deja pregătiţi rămâne la fel. De asemenea, valoarea voucherelor rămâne aceeaşi pentru maşinile cu motor termic, pentru hibrid, plug-in hibrid, însă pentru maşinile electrice se modifică voucherul de la 37.000 de lei la 18.500 de lei. Fondurile alocate pentru Programul „Rabla” 2025 se ridică la 200 de milioane de lei. O suplimentare a acestui fond nu este posibilă pentru acest an, dar pe viitor avem în vedere alte variante”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Alocarea pentru noul program este realizată prin diminuarea fondurilor destinate „Programului pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2025–2030 (Rabla Plus și Rabla Clasic – ghid unic)”.

Totodată, actul normativ schimbă și denumirea vechiului program din perioada 2020–2024, care va fi actualizat pentru intervalul 2025–2030, sub formula unificată „Rabla Plus și Rabla Clasic – ghid unic”, conform Ministerului Mediului.

Programul Rabla, lansat inițial în 2005, a devenit unul dintre principalele instrumente de politică publică în domeniul reducerii emisiilor din transporturi. România a finanțat până acum peste 700.000 de autoturisme prin schemele Rabla Clasic și Rabla Plus, potrivit datelor oficiale.

Programul destinat autoturismelor nu este singura măsură adoptată în această perioadă. În paralel, Executivul anunță și relansarea schemei dedicate sectorului agricol, Rabla pentru Tractoare, finanțată din fonduri europene și din Fondul pentru Mediu.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunțat reluarea Programului „Rabla pentru Tractoare”, prin finanțare europeană și din Fondul pentru Mediu. Măsura face parte din pachetul de soluții economice prezentat de Partidul Social Democrat, scrie agrointel.ro.

„Cred că nu mai este niciun secret că agricultura este un pilon principal în economia din România și știm cu toții, anul acesta este un an agricol bun, cu producții bune și cred că fermierii și-au făcut treaba și îndrăznesc să cred că și noi ne-am făcut pentru că am venit cu programe clare și măsuri pentru fermierii români. Agricultura nu se poate face fără investiții și fără finanțare. Am spus-o de foarte multe ori, este ușor să tai, să dai afară, dar cel mai important lucru pentru noi ca oameni politici cred că este să venim cu soluții și astăzi Partidul Social Democrat (PSD) vine cu soluții pentru dezvoltarea agriculturii”, a declarat Florin Barbu.

În discursul său, ministrul Agriculturii a arătat că au fost identificate patru soluții pentru redresarea economiei, prima dintre acestea fiind deblocarea Programului Rabla pentru Tractoare.

„Așa cum spunea și domnul președinte (n.r. președintele PSD, Sorin Grindeanu), nu are impact pe bugetul de stat, nu are impact pe deficitul bugetar, venim cu soluții concrete pentru agricultura din România. Sunt patru soluții foarte importante: prima soluție este să deblocăm Programul Rabla pentru Tractoare din fonduri europene, dar și din Fondul pentru Mediu”, a precizat ministrul Barbu.

Prima sesiune a programului Rabla pentru Tractoare a fost anulată, iar ulterior Administrația Fondului pentru Mediu a decis suspendarea unei serii de proiecte, inclusiv a celui destinat reînnoirii utilajelor agricole.

Măsura a fost prevăzută în Ordonanța de Urgență nr. 41 din 19 august, care menționează: „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2025 se suspendă toate procedurile privind evaluarea proiectelor și programelor, precum și toate proiectele și programele care urmau să fie lansate în acest interval la Administrația Fondului pentru Mediu.”