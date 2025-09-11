Compania Romgaz a arătat că executantul, compania spaniolă Duro Felguera, nu și-a respectat obligațiile contractuale, inclusiv pe cea privind respectarea termenelor de execuție, la centrala de la Iernut, potrivit unei informări transmise Bursei de Valori București (BVB).

Prin Hotărârea nr. 68 din 11 septembrie 2025, Consiliul de Administrație și-a dat acordul pentru rezilierea contractului semnat în aprilie 2023. Notificarea a fost transmisă constructorului pe 11 septembrie și va produce efecte la 31 de zile după primirea acesteia.

Anterior, compania spaniolă anunțase că intenționează să sisteze lucrările, fiind aproape de insolvență din cauza problemelor financiare și nereușind să finalizeze proiectul. Romgaz a precizat atunci că va executa garanția lăsată de antreprenor.

Proiectul centralei de la Iernut are o capacitate planificată de aproximativ 430 MW și este considerat strategic pentru securitatea energetică a României. Finalizarea acestuia a fost amânată succesiv din cauza dificultăților apărute în derularea contractelor cu constructorii.

Pe lângă decizia privind centrala de la Iernut, Romgaz a convocat acționarii pentru data de 20 septembrie 2025. Pe ordinea de zi se află aprobarea emisiunii unei a doua tranșe de obligațiuni și/sau suplimentarea emisiunii inaugurale din cadrul Programului EMTN, potrivit unui alt comunicat transmis BVB.

De asemenea, acționarii vor trebui să aprobe admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe piețe reglementate din Uniunea Europeană și încheierea documentației contractuale aferente.

În 2024, Romgaz a lansat prima tranșă de obligațiuni internaționale în valoare de 500 de milioane de euro, în cadrul unui program EMTN cu plafon de 1,5 miliarde de euro.

Titlurile, cu scadență de 5 ani și cupon fix de 4,75% pe an, au fost listate la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori de la Luxemburg. Cererea investitorilor s-a ridicat atunci la aproape 6 miliarde de euro, de peste zece ori mai mare decât oferta disponibilă.

Noua propunere de finanțare prin obligațiuni vine într-un context în care Romgaz derulează proiecte strategice importante. Printre acestea se numără dezvoltarea zăcământului Neptun Deep din Marea Neagră și investiții în modernizarea capacităților de producție deja existente.