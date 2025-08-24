SSIF Tradeville atrage atenția că o creștere a taxării în România ar putea determina investitorii să mute fondurile în alte piețe. În peste 50 de țări, inclusiv patru state din Uniunea Europeană, câștigurile de capital nu sunt impozitate, ceea ce face ca atractivitatea Bursei de Valori București să scadă dramatic în cazul unei modificări fiscale. Iar odată ce capitalul migrează, șansele ca acesta să revină sunt foarte mici.

Potrivit Tradeville, succesul listărilor companiilor de stat și al eventualelor privatizări depinde de menținerea unei piețe atractive pentru investitori. O creștere a impozitelor ar îngreuna astfel de operațiuni și ar reduce interesul internațional.

În plus, valoarea de piață a companiilor listate ar scădea, ceea ce ar afecta direct statul, care deține participații importante în aceste societăți.

Tradeville estimează că o dublare a impozitelor ar aduce la buget doar 10–15 milioane de euro anual. Suma este considerată nesemnificativă raportat la pierderea de atractivitate a pieței, reducerea lichidității și migrarea capitalurilor în străinătate.

Un alt argument invocat este că banii investiți în piața de capital provin din salarii și dividende impozitate anterior. În plus, companiile listate achită la rândul lor taxe și impozite.

Actualul mecanism funcționează eficient: brokerii calculează și virează lunar taxele la buget, asigurând o rată de colectare de aproape 100%, fără cheltuieli suplimentare pentru stat. Totuși, pentru a acoperi aceste servicii, clienții plătesc deja comisioane suplimentare, ceea ce reprezintă indirect o taxă în plus.

De la introducerea actualului regim de impozitare, cu cote de 1–3%, numărul investitorilor de retail s-a dublat. Acest progres a permis și dezvoltarea programului FIDELIS, prin care statul atrage lunar aproximativ 1,5 miliarde de lei de la populație, fără costuri suplimentare. O majorare a impozitelor ar putea frâna această evoluție și ar afecta direct capacitatea statului de a se finanța prin emisiuni de titluri de stat.

Investitorii resimt deja impactul contribuției la sănătate, care se adaugă peste impozitele existente. Aceasta diminuează direct randamentele nete și face ca piața locală să fie mai puțin atractivă. În realitate, investitorii ajung să suporte o dublă taxare: atât prin impozitele pe câștigurile de capital și dividende, cât și prin CASS.

În mesajul către clienți, Tradeville subliniază că investitorii nu vor organiza proteste în fața Guvernului. În schimb, vor alege să își retragă banii de pe Bursa de Valori București și să investească prin platforme externe, aflate în afara controlului ANAF. Astfel, efectul unei fiscalități excesive ar putea fi contrar celui scontat: mai puține investiții și mai puține încasări bugetare.