Fostul președinte Traian Băsescu a comparat, într-un interviu acordat România TV, criza economică actuală cu cea din perioada 2008-2010, afirmând că situațiile sunt fundamental diferite.

El a explicat că România s-a confruntat atunci cu o prăbușire a sistemului bancar global, ceea ce a generat dificultăți majore în obținerea finanțării.

Acum însă, problemele provin din gestionarea defectuoasă a economiei interne și din modul prea lent în care Guvernul ia deciziile, consideră Băsescu.

Fostul șef al statului a precizat că în timpul crizei din 2008-2010, România s-a văzut nevoită să caute soluții urgente pentru a-și reduce costurile de finanțare, deoarece dobânzile ajunseseră la niveluri insuportabile.

El a explicat că, în acel context, autoritățile au ales să contracteze un împrumut de la FMI, Banca Mondială și Uniunea Europeană, în valoare de 15 miliarde de euro, cu o dobândă de doar 1,5%, pentru a evita îndatorarea masivă la dobânzi de 9% care ar fi împovărat populația.

Traian Băsescu a subliniat că acea decizie a fost luată pentru a proteja cetățenii de costurile uriașe ale creditării și pentru a asigura stabilitatea financiară a statului.

„A fost criza din 2010, acum avem o altă criză, au încercat să facă o paralelă unii. Sunt două lucruri total diferite. Criza din 2008-2010 a fost o criză generată de prăbușirea sistemului bancar global, a început cu cea mai mare bancă a lumii, cu Lehmann Brothers, și s-a terminat cu băncile din Europa. Atunci nu găseam bani, erau atât de puțini bani încât dobânzile erau la niște niveluri absolut insuportabile. Motiv pentru care am spus: am împrumutat, stop, hai să vedem cât putem reduce nivelul împrumuturilor la aceste dobânzi. Drept pentru care am valorificat și posibilitatea de a lua bani ieftini de la FMI și m-am angajat cu Fondul, Banca Mondială și UE, un total credit sindicalizat de 15 miliarde cu dobândă 1,5% nu cu 9%, că o plătea tot poporul ăsta care trebuie să-și cumpere pâine a doua zi”, a afirmat Traian Băsescu la România TV.

În schimb, el a criticat actualul Guvern pentru modul lent în care acționează în fața dificultăților economice, susținând că România nu își mai poate permite amânări repetate.

Băsescu a atras atenția asupra faptului că ritmul scăzut de lucru al Executivului condus de Ilie Bolojan este accentuat de blocajele interne ale Coaliției, care ar pune interesele de partid deasupra interesului național.

Fostul președinte a afirmat că structura actuală a Coaliției reprezintă o problemă majoră, întrucât această entitate nu are un statut constituțional, dar influențează decisiv deciziile Guvernului. El a declarat că Executivul ar trebui lăsat să-și ducă la îndeplinire programul de guvernare, fără intervențiile politice constante ale liderilor de partid.

Dacă Guvernul nu își îndeplinește obiectivele, Coaliția ar trebui să inițieze o moțiune de cenzură, nu să tergiverseze deciziile prin întâlniri interminabile, consideră Traian Băsescu.

În opinia fostului președinte, Guvernul actual este blocat de propriile negocieri și de discuțiile prelungite din Coaliție, care împiedică adoptarea unor măsuri economice concrete.

Programul de guvernare a fost deja negociat două luni la Cotroceni, iar acum ar trebui pus în aplicare, nu reinterpretat săptămânal în cadrul Coaliției, a mai afirmat Băsescu.