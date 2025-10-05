Traian Băsescu a criticat vehement modul în care sistemul pensiilor speciale permite unor persoane să se retragă devreme din activitate, pentru ca apoi să fie angajate din nou în instituții publice.

El a dat exemplul angajaților care ies la pensie în jurul vârstei de 48 de ani, beneficiază de pensii consistente, iar apoi revin în posturi de conducere în companii de stat sau în administrația publică.

Fostul președinte a afirmat că aceste practici sunt dăunătoare și contribuie la apariția „dezastrului administrativ”. Lipsa competenței, combinată cu rețelele de influență, generează decizii greșite și slăbesc performanța instituțiilor. El a spus că astfel de angajări „pe pile” se regăsesc inclusiv în instituții strategice, precum companiile de infrastructură sau spitalele publice, unde oameni fără calificare ajung să gestioneze contracte importante.

Traian Băsescu a afirmat că premierul Ilie Bolojan are responsabilitatea de a combate aceste nereguli și a arătat că are încredere în determinarea acestuia. El a subliniat că Bolojan ar trebui să se impună public și să vorbească deschis despre problemele reale ale sistemului, inclusiv despre pensionările premature urmate de reîncadrarea în funcții plătite de stat.

„Statul nu poate încuraja șmecherii. Ies la 48 de ani la pensie, că ies cu pensie specială, drept pentru care cu pensia mea specială și gradul meu de la SRI mă duc la compania de drumuri, după care, tot pe bază de pile, mă mut la spitalul de copii din Iași, șef mare care se ocupă cu licitațiile, dar fără nicio calificare pentru a ajunge la spital sau la drumuri, dar provoacă, prin lipsă de cunoștințe, dezastre. Deci Bolojan trebuie să pună capăt la aceste practici și eu sper să reușească să se impună, pentru că partidele nu îl pot bloca la nesfârșit. Are obligația la un moment dat să spună: Dragi români, am următoarea problemă. Spre exemplu, să o explice pe cea cu pensionarea la 48 de ani și să mă angajez tot la stat. Du-te nene și angajează-te în domeniul privat. Sunt distribuitorii care merg pe biciclete, câștigă un ban cinstit”, a spus Băsescu la România TV.

Fostul președinte a comentat și pachetul de măsuri economice adoptat recent de Guvern. El a apreciat că aceste decizii, deși nepopulare, au fost necesare pentru a menține credibilitatea României în fața agențiilor internaționale de rating.

El a mai spus că, în fața unei astfel de situații, un decident are doar două opțiuni: să aplice măsurile necesare, asumându-și riscul politic, sau să demisioneze. Refuzul de a acționa, a avertizat Băsescu, ar duce inevitabil la „încetarea de plăți pentru țară”.