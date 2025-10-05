Fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a vorbit la România TV despre momentul demiterii sale din funcție și despre motivele care, în opinia sa, au dus la această decizie.

El a declarat că nu a comis nicio greșeală în timpul mandatului, însă a deranjat prin modul în care a făcut publice neregulile descoperite în controale.

Piedone a explicat că nu amenzile aplicate au stârnit nemulțumiri, ci faptul că a expus public, prin intermediul rețelelor sociale, modul în care funcționează unele magazine și hipermarketuri.

El a susținut că și-a desfășurat activitatea respectând legea și că nu a primit nicio intervenție politică, menționând că, spre deosebire de alte perioade, nu a permis ca instituția să fie folosită pentru reglarea de conturi între oameni influenți.

„Cât am fost la ANPC nu am greșit. Am respectat legea. Am arătat publicului ce se întâmplă în spatele cortinelor la magazine, hipermarketuri. Pe ei nu îi deranjau amenzile, ci publicitatea pe care o făceam. Nu am primit niciun telefon, am avut mână deschise. De regulă autoritatea este folosită pentru plătitul polițelor. Nu a existat așa ceva pentru că mi-am ținut pătrățica mea”, afirmă Cristian Popescu Piedone.

Fostul primar a afirmat că nu crede în coincidențe, făcând aluzie la faptul că demiterea sa ar fi venit într-un moment în care a deranjat interese puternice.

El a adăugat că a încercat să impună un ordin prin care adaosurile comerciale să fie afișate vizibil, cel puțin pentru produsele provenite direct de la producători, dar măsura ar fi generat un scandal major din cauza diferențelor mari de adaos practicate, unele ajungând până la 5.000%.

„Nu cred în coincidențe. Am avut 3, Colectivul, o altă etapă și apoi autoritatea. Că am dat un telefon. Nu era un control acolo la acel hotelul din Sinaia. Am fost să pun un exemplu. Așa da, așa nu. În ziua aia am închis 3 hotele. Am zis da, acolo la prietenul meu (Dan Radu) Rușanu stau eu de ani. Eu acolo am mers și în camere care nu erau pregătite. M-au sunat la mare, la ora 6. Nu au găsit nimic la percheziții, acte, aparatură. Nici laptop nu aveam. Dar, aia e, să trăim astăzi bine și sănătos. Eu am arătat adevărul. Nu doar restaurante. Când am vrut să emit ordin cu adaosul la vedere, măcar cel direct de la producători. Acolo a fost mare scandal. De la 1% la 5000%. Depinde de produse. Depinde de firmele de unde se iau produsele din diferite țări.”, a explicat Piedone pentru România TV.

În plan politic, Cristian Popescu Piedone a anunțat că nu va candida la Primăria Capitalei, motivând că este o persoană incomodă și că nu este dorit acolo.

El a spus că scopul său este ca noul său partid, Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR), înființat la 29 septembrie 2025, să intre în Parlament. Totodată, a sugerat că formațiunea ar putea desemna un alt candidat pentru Primăria Bucureștiului.