O companie aflată în subordinea Primăriei Sectorului 5 închiriază utilaje de la o firmă de tăbăcărie unde Piedone senior a lucrat în perioada detenției. Valoarea totală a contractelor se ridică la aproximativ 2 milioane de euro – adică dublul cifrei de afaceri pe care societatea o înregistra înainte să colaboreze cu administrația locală, potrivit Snoop.

Procedura de atribuire a fost câștigată de Taro Comimpex, deși activitatea principală a acesteia este „tăbăcirea și finisarea pieilor bovine, ovine și blănurilor naturale”.

Pentru a putea participa, compania și-a completat obiectul de activitate prin adăugarea unui cod CAEN ce îi permite închirierea de utilaje, modificare făcută pe 12 septembrie 2024, la o săptămână după anunțarea licitației. Două săptămâni mai târziu, firma a obținut contractul, fără a avea competitori. Conform Snoop, acestea sunt singurele contracte ale tăbăcăriei cu o instituție publică.

Piedone a primit o condamnare definitivă de 4 ani de închisoare în dosarul Colectiv, în mai 2022. A stat un an și o lună în detenție, fiind achitat și eliberat de Înalta Curte de Casație și Justiție în iunie 2023.

Taro Comimpex are un punct de lucru amplasat la aproximativ 10 km de Penitenciarul Rahova și 5 km de Penitenciarul Jilava, locuri unde fostul primar și șef ANPC a fost încarcerat. Compania este deținută integral de Stoica Tonea, cunoscut ca Toni Tăbăcaru, în vârstă de 58 de ani, prezentat de mai multe surse Snoop drept apropiat al lui Piedone.

Pe site-ul oficial, Taro Comimpex se descrie ca „o societate privată înființată în 1993 și care are ca obiect de activitate principală tăbăcirea și finisarea pieilor de bovine, ovine și blănurilor naturale, membră a Asociației Române a Producătorilor de Piele și Blană”. Acolo ar fi lucrat și Piedone în perioada detenției, conform acelorași surse.

În ultimele zile ale mandatului său la Sectorul 5, tăbăcăria a obținut primul contract cu Salubritate Sector 5 SA, în valoare de 100.800 de lei fără TVA (aprox. 20.000 de euro). Societatea este controlată majoritar de Consiliul Local al Sectorului 5 și gestionează serviciile de curățenie din zone precum Rahova, Ferentari și Șoseaua Sălaj. Ulterior, contractele au continuat și după ce conducerea a fost preluată de fiul lui Cristian Popescu Piedone.