După două decenii de prietenie și colaborare politică cu Dan Voiculescu, Cristian Popescu Piedone a decis să părăsească PUSL. Cei doi au lucrat împreună în diverse proiecte politice, însă acum drumurile lor se despart.

Suspendarea lui Piedone din funcția de șef al ANPC, ca urmare a unui dosar la DNA, a adus fostul edil al Sectoarelor 4 și 5 într-o perioadă de tăcere publică. Surse apropiate afirmă că Piedone nu intenționează să candideze pentru funcția de Primar General al Capitalei, dar ar putea reveni în viața politică, deși nu este clar în ce formulă.

Analiști politici consideră că există o nevoie pe scena politică românească de un partid nou, cu orientare suveranistă. Rămâne de văzut dacă Piedone va fi cel care va iniția o astfel de formațiune sau dacă va adopta o altă strategie politică, social-liberală sau de alt tip. Până în prezent, fostul edil nu a oferit un punct de vedere oficial.

În mediile politice se vorbește despre înființarea unui partid care să fie aproape de oameni pe tot parcursul activității sale, nu doar în campaniile electorale. Rămâne de urmărit dacă Piedone se va implica în această inițiativă sau dacă va dezvolta un proiect politic separat, posibil unul care să-i poarte numele.

Cert este că fostul edil nu va rămâne mult timp în umbră, așa cum și-a obișnuit deja simpatizanții, indiferent că este vorba despre activitatea sa ca politician sau funcționar public.

Procurorii DNA au descins, la mijlocul lunii iulie, în complexul rezidențial DeSilva din Mamaia Nord, unde era cazat Cristian Popescu Piedone.

Fostul edil a fost dus ulterior la DNA pentru audieri.

Percheziții au avut loc și la domiciliul lui Piedone din Bragadiru, dar și în Sinaia, localitate unde s-ar fi aflat operatorul economic pe care acesta l-ar fi avertizat înaintea unui control oficial.

Surse judiciare au susținut că Piedone era suspectat de fapte asimilate corupției. El ar fi divulgat informații nedestinate publicității unui operator economic vizat de un control al Protecției Consumatorilor și, ulterior, l-ar fi lăudat public pentru curățenie și respectarea standardelor impuse de instituție.