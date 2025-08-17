Pe blogul său, Dan Voiculescu a făcut o analiză detaliată a principalilor indicatori macroeconomici, înainte de anunțul oficial al ministrului Finanțelor privind intrarea României în recesiune. Concluziile sale arată că ne aflăm în pragul unei perioade dificile.
Riscuri economice imediate
Dan Voiculescu estimează că inflația ridicată ar putea determina majorarea dobânzilor peste 12%, afectând direct creditele și investițiile.
Consumatorii vor resimți această situație printr-o scădere constantă a cererii, ceea ce va avea repercusiuni asupra producției interne.
În același timp, rata reală a șomajului ar putea să se dubleze în 2025 față de anul precedent, iar puterea de cumpărare a românilor va fi redusă. Acești factori ar putea conduce și la o creștere a criminalității.
Recomandări pentru antreprenori și politicieni
În fața acestor provocări, antreprenorii trebuie să acționeze cu prudență, iar politicienii să gestioneze responsabil situația. Dan Voiculescu subliniază că eforturile și sacrificiile celor care vor suporta greul trebuie să fie recunoscute și să conducă la rezultate pozitive pe termen lung.
România trebuie să își păstreze demnitatea, curajul și speranța, amintind că a trecut prin perioade mult mai grele și a reușit să supraviețuiască. Solidaritatea și responsabilitatea colectivă rămân esențiale pentru a depăși criza care se conturează, se arată pe blogul personal al lui Dan Voiculescu.
Mesajul integral al lui Dan Voiculescu
”Înainte de anunțul ministrului Finanțelor referitor la intrarea în recesiune, am făcut o analiză a indicatorilor macroeconomici.
Estimez că este posibil ca inflația să determine creșterea dobânzilor la peste 12%.
Consumul va scădea constant cu impact direct asupra producției. Rata reală a șomajului se va dubla în 2025 față de anul anterior. Indicele puterii de cumpărare se va reduce, iar criminalitatea va crește.
Din păcate, aceasta este radiografia unei perioade foarte dificile.
Antreprenorii trebuie să fie precauți. Politicienii să fie responsabili față de poporul pe care îl conduc. Este fundamental ca toți cei care vor duce greul în aceasta perioadă să observe că sacrificiul lor este înțeles, este respectat și că are o finalitate pozitivă.
Națiunea română trebuie să-și mențină demnitatea, onoarea și curajul. Și să nu-și piardă speranța.
România a trecut prin vremuri mult mai grele și a supraviețuit”, spune acesta.