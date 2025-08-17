Pe blogul său, Dan Voiculescu a făcut o analiză detaliată a principalilor indicatori macroeconomici, înainte de anunțul oficial al ministrului Finanțelor privind intrarea României în recesiune. Concluziile sale arată că ne aflăm în pragul unei perioade dificile.

Dan Voiculescu estimează că inflația ridicată ar putea determina majorarea dobânzilor peste 12%, afectând direct creditele și investițiile.

Consumatorii vor resimți această situație printr-o scădere constantă a cererii, ceea ce va avea repercusiuni asupra producției interne.

În același timp, rata reală a șomajului ar putea să se dubleze în 2025 față de anul precedent, iar puterea de cumpărare a românilor va fi redusă. Acești factori ar putea conduce și la o creștere a criminalității.

În fața acestor provocări, antreprenorii trebuie să acționeze cu prudență, iar politicienii să gestioneze responsabil situația. Dan Voiculescu subliniază că eforturile și sacrificiile celor care vor suporta greul trebuie să fie recunoscute și să conducă la rezultate pozitive pe termen lung.

România trebuie să își păstreze demnitatea, curajul și speranța, amintind că a trecut prin perioade mult mai grele și a reușit să supraviețuiască. Solidaritatea și responsabilitatea colectivă rămân esențiale pentru a depăși criza care se conturează, se arată pe blogul personal al lui Dan Voiculescu.