Potrivit explicațiilor oferite de Gheorghe Piperea, numărul turiștilor de pe litoral a ajuns la cel mai redus nivel de după perioada pandemiei, iar creditele pentru consumatori se apropie de pragul zero.

În același timp, vânzările din supermarketuri înregistrează o scădere abruptă, în ciuda campaniilor comerciale menite să stimuleze cumpărăturile, inclusiv prin oferte speciale de tip „Black Friday” desfășurate în sezonul estival.

Piperea consideră că aceste evoluții reprezintă un lanț de indicii clare ale unei recesiuni iminente, iar o eventuală creștere a concedierilor ar confirma intrarea în stagflație, fenomen caracterizat de inflație ridicată, recesiune și șomaj crescut.

„Numărul turiștilor de pe litoral este la cel mai scăzut nivel de la plandemie încoace. Creditele pentru consumatori tind spre zero. Vânzările în supermarket sunt în scădere abruptă, chit că marketingul a reîncălzit ciorba cu black friday (de vară). Acesta este cel mai clar șir de semne de recesiune. Când încep și concedierile suntem deja în stagflație (=inflație mare + recesiune + șomaj mare)”, a scris Piperea pe Facebook.

Europarlamentarul AUR estimează că, începând cu luna septembrie, produsele și serviciile de bază ar putea suferi scumpiri cuprinse între 20% și 30%. În plus, din noiembrie, dobânzile la credite ar urma să se dubleze, iar băncile și furnizorii de utilități ar putea iniția executări silite asupra locuințelor familiale ale debitorilor, cu evacuări programate pentru aprilie 2026.

Piperea atrage atenția și asupra intenției autorităților de a transfera datoriile către stat și primării către colectori de creanțe și executori judecătorești, ceea ce ar putea duce la o presiune suplimentară asupra persoanelor fizice și micilor antreprenori, prin recuperarea agresivă a sumelor datorate.

„Și nici măcar nu a venit septembrie, cu așteptatele scumpiri de 20-30% ale produselor și serviciilor de bază. Și nici măcar nu a venit noiembrie, când dobânzile la credite se vor dubla, iar băncile și furnizorii de utilități vor începe executările silite pe locuințele familiale ale debitorilor, cu evacuare în aprilie 2026”, a mai spus acesta.

În opinia sa, măsurile fiscale actuale, prin creșterea taxelor și impozitelor, afectează în special categoriile vulnerabile, în timp ce avantajele ar reveni celor cu resurse financiare mari.

„Suplimentar: datoriile către stat și primării vor fi date colectorilor de creanțe și executorilor, în vederea stoarcerii de la simplul particular și de la micul antreprenor a ultimului bănuț. În astfel de condiții, tot să mărești taxele și impozitele și să iei de la săraci ca să dai bogaților. Dacă nu vă este încă clar: suntem într-un autobuz care se îndreaptă cu 200 de km/h către un zid, iar șoferul este beat”, a conchis europarlamentarul AUR.

Postarea acestuia poate fi vizualizată aici.