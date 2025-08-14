Potrivit explicațiilor oferite de Radu Miruță, mulți români cheltuiesc mai puțin pe vacanțe din cauza situației financiare dificile, preferând să acopere necesitățile de bază, cum ar fi alimentele și facturile, în loc să meargă la mare sau la restaurante.

El a subliniat că voucherele de vacanță, folosite anterior pentru stimularea turismului, au creat o obișnuință nesănătoasă, generând creșteri artificiale ale prețurilor la hoteluri. Unele unități hoteliere sunt pline, iar altele goale, în parte din cauza dependenței de aceste scheme de ajutor care cresc prețurile fără a îmbunătăți performanța reală a turismului.

„Românii au mai puțin bani în buzunar din cauza acestei situații financiare, care a ajuns să îi urmărească pe mulți dintre români. Când ai mai puțin bani în buzunar, nu eviți să cumperi pâine, să plătești factura la curent, ci eviți să te mai duci la un restaurant sau la mare”, a declarat Miruță la Digi24.

Ministrul a criticat, de asemenea, lipsa promovării litoralului și implicarea redusă a autorităților locale. Taxele plătite la hotel se duc integral la primării, care nu le folosesc pentru promovarea turistică eficientă.

„A doua parte a problemei este obișnuința asta că, indiferent de ce faci tu acolo, cât de performant ești, să vină statul să-ți dea un ajutor, care se numeau voucher de vacanță, și care să plătească incapacitatea de a te ocupa de turism. Am fost pe litoral. Unele hoteluri erau pline, unele erau goale. Pentru că unii s-au obișnuit să primească din partea statului o schemă de ajutor, care creștea prețurile artificial, că venea lumea cu voucher”, a mai spus ministrul.

Propunerile de redirecționare a acestor fonduri către ONG-uri care să gestioneze promovarea au întâmpinat rezistență din partea administrațiilor locale. Radu Miruță a precizat că preocuparea pentru promovarea litoralului la o valoare corectă și eficientă lipsește în prezent.

„Când te duci la hotel, pe lângă cazarea în sine, plătești o taxă. Banii aceia se duc toți la primărie, care nu prea face promovare cu ei. Dacă încep să le spui că îi redirecționezi către aceste ONG-uri pentru ca ele să-și gestioneze promovarea, primăriile nu sunt de acord. Preocuparea de a promova la o valoare corectă ceea ce avem nu există”, a completat ministrul.

De asemenea, a menționat inițiativele ministerului pentru îmbunătățirea digitalizării în turism, cum ar fi eliminarea formularelor de cazare completate manual, pentru a avea date precise despre numărul turiștilor, proveniența lor, destinațiile vizitate și consumul realizat pe litoral.

„Am lucrat, de când am venit la minister, la o chestiune simplă, măruntă, dar care este un semnal. Elimin acele formulare de cazare completate manual. Nu că sunt eu cu digitalizarea, ci pentru că Ministerul Turismului nu știe astăzi câți turiști vin, de unde vin, unde se duc și ce consumă”, a conchis Miruță.

Declarația ministrului poate fi urmărită aici.