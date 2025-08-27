Decizia a fost luată după ce, în mai puțin de o săptămână, au fost primite peste 2.000 de CV-uri, un volum care depășește capacitatea actuală de procesare a resursei umane din cadrul ministerului.

Potrivit anunțului publicat pe pagina oficială de Facebook a MEDAT (Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului), înscrierile rămân deschise până joi, 28 august 2025, ora 14:00, urmând ca ulterior acestea să fie suspendate temporar. Reprezentanții ministerului au subliniat că măsura este necesară pentru a permite analizarea atentă a candidaturilor deja depuse, într-un mod transparent și corect față de toți participanții.

Procedura de selecție a fost lansată cu mai puțin de o săptămână în urmă, pe site-ul economie.gov.ro, sub titlul „E timpul să schimbăm jocul în companiile de stat”. Prin această platformă, profesioniștii interesați au putut încărca CV-ul pentru a intra în procesul de selecție destinat conducerii companiilor de stat sau funcției de administrator special în societățile aflate în insolvență.

„Datorită numărului impresionant de aplicaţii – peste 2000 de CV-uri primite în mai puţin de o săptămână – vom suspenda temporar înscrierile începând de mâine, 28.08.2025, ora 14:00. Până atunci, aplicaţiile pot fi trimise în continuare”, a transmis Ministerul Economiei pe Facebook.

Conform anunțului, se puteau înscrie juriști, economiști cu experiență, auditori financiari și manageri performanți. Candidații erau îndrumați să consulte Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește criteriile și pașii de selecție. După completarea formularului online, cei admiși urmau să fie contactați de echipa ministerului.

„Ne dorim să fim corecţi şi transparenţi: volumul foarte mare de CV-uri depăşeşte resursa umană disponibilă în acest moment pentru procesare. De aceea, considerăm onest să suspendăm temporar înscrierile, pentru a putea analiza cu atenţie toate candidaturile primite. Vă mulţumim pentru înţelegere şi pentru implicare!”, este scris în finalul postării.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a transmis că obiectivul acestei inițiative este atragerea de profesioniști competenți și integri în fruntea companiilor de stat, cu promisiunea independenței în luarea deciziilor și cu garanția eliminării interferențelor politice.

Oficialul a subliniat că schimbarea pe termen lung în administrația companiilor publice se va produce prin indicatori clari de performanță, proceduri corecte și selecții deschise, ceea ce va duce la o creștere a transparenței și la consolidarea acestor entități economice.

„Nu le pot promite salarii mari, dar le garantez independenţă si faptul că nu vom permite interferenţe politice. Profesioniştii vor avea şansa reală de a arăta că pot salva companiile de stat.” afirma ministrul Radu Miruţă.

În anunțul oficial al ministerului, adresat profesioniștilor, s-a precizat că România are nevoie de lideri capabili, cu integritate și cu dorința reală de a reconstrui companiile de stat. Cei interesați au fost încurajați să aplice pentru poziții în Consiliile de Administrație sau pentru rolul de administrator special, cu misiunea de a redresa societăți aflate în dificultate.

Suspendarea temporară a înscrierilor a fost explicată de minister prin dorința de a trata cu seriozitate și echitate numărul foarte mare de aplicații primite, urmând ca procesul de analiză a CV-urilor să continue până la evaluarea completă a tuturor candidaturilor.