În mesajul său, Ștefan Radu Oprea a afirmat că România ar avea „o problemă” cu cele o mie de CV-uri provenite de la cadrele USR. Potrivit acestuia, 600 dintre acestea ar fi direcționate către Ministerul Economiei, condus de Radu Miruță.

Postarea are un ton evident ironic, fiind menită să sublinieze ceea ce Oprea consideră a fi presiunea politică pusă de USR asupra propriului ministru pentru a satisface „mulțimea avidă de funcții”.

„România are o problemă: cele 1000 de cv-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei, așa că pot înțelege presiunea de pe umerii conducerii ministerului care trebuie să-și încalce toate „principiile” clamate până acum și să satisfacă mulțimea usr-istă avidă de funcții”, spune acesta într-o postare pe Facebook.

Dincolo de gluma sa, oficialul guvernamental a subliniat că legea guvernanței corporative – elaborată în dialog cu Comisia Europeană și OCDE – interzice politizarea și numirea conducerilor companiilor de stat la bunul plac al unui ministru. Ștefan Radu Oprea a precizat că spiritul legii este ca firmele cu capital majoritar de stat să funcționeze după aceleași principii ca cele private, respectând regulile pieței.

Acesta a insistat că USR ar ignora faptul că legislația respectivă a fost deja aprobată și inclusă în jaloanele PNRR, România obținând validarea OCDE pentru capitolul de guvernanță corporativă.

„Lăsând gluma la o parte haideți să vedem realitatea despre guvernanța corporativă. Spiritul legii este ca politicul să nu mai poată interveni abrupt în procesul de selecție sau în activitatea decizională de zi cu zi a unei companii. Adică, conform principiilor OCDE, companiile de stat să activeze în piață ca oricare companie cu capital privat. Ori tocmai acest lucru îl deranjează astăzi pe ministrul usr-ist, că litera legii interzice politizarea și numirea la bunul plac al unui decident politic, fie el și ministrul de resort, a conducerilor companiilor. Dar misiunea rămâne misiune, trebuie numiți în funcții cei mai buni managerii ai țării, cei cu „diplomă” de la USR. Acest lucru de altfel a început”, mai scrie acesta.

Ștefan Radu Oprea a transmis că problema reală pentru ministrul USR este chiar legea care limitează intervențiile politice în procesul de selecție al managerilor din companiile de stat. În opinia sa, partidul ar încerca să își impună oameni în funcții cheie, sub pretextul meritocrației, dar în fapt cu diploma „USR”.

Șeful Cancelariei a avertizat că acest demers contravine principiilor stabilite cu partenerii europeni și că România riscă să piardă credibilitate dacă legea este încălcată.