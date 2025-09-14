Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a afirmat duminică, într-o postare pe Facebook, că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază trebuie menținută. Social-democratul a prezentat patru argumente economice și sociale pentru continuarea măsurii. Declarația vine în contextul discuțiilor din coaliție privind renunțarea la plafonare de la 1 octombrie.

„Trebuie menținută plafonarea la alimentele de bază!”, a scris secretarul general al Guvernului pe Facebook.

El a reluat, punct cu punct, motivele pentru care consideră esențială continuarea acestei politici:

Scumpiri majore înainte de plafonare

„Pentru că înainte de plafonare (iunie 2023) toate știrile erau despre creșterea prețurilor la alimente. Vă readuc aminte: + 15% la lapte și pâine, +27% la brânză, + 29% la ouă, +33% la cartofi, + 55% la zahăr, +31% la unt sau + 14% la carne de pui și + 16% la carnea de porc”.

Efectul plafonării asupra inflației

„Pentru că la 1 an de zile de la aplicarea măsurii de plafonare inflația era de 1,1% la alimentele de bază scăzând de la media de 18%”.

Absența penuriei și creșterea producției

„Pentru că în ciuda încercării de a speria cetățenii nu a fost penurie de alimente, din contră în anul 2024 producția de carne de porc a crescut cu 9,2% și cu 8,7% cea de carne de pasăre”.

Impactul social al renunțării

„Pentru că inflația care va crește cu cel puțin 2 puncte procentuale, dacă plafonarea la alimentele de bază dispare, nu afectează pe toți în mod egal. Va fi resimțită în special de cei cu venituri mici. Ar crește riscul pentru 1 milion de români să ajungă în zona sărăciei și a excluziunii sociale. Creșterea tensiunilor social ar putea fi dramatică”.

În final, Radu Oprea a subliniat: „PSD susține continuarea măsurii de plafonare la alimentele de bază cu atât mai mult cu cât inflația tinde să treacă de 10%”.

Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a declarat că în cadrul coaliției s-a convenit încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază după 1 octombrie și a menționat că, la momentul discuției, nu au existat puncte de vedere contrare.

Afirmația a stârnit reacții în PSD. Sorin Grindeanu a transmis că partidul se opune renunțării la această măsură, iar Adrian Câciu și Mihai Fifor au criticat anunțul, subliniind că o asemenea decizie nu a fost discutată și aprobată în coaliție.

Și ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a declarat pentru Digi24 că nu s-a adoptat până acum o hotărâre oficială privind eliminarea plafonării de la începutul lunii octombrie.