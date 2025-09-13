Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, a criticat-o public, duminică, pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, după declarațiile acesteia privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Câciu afirmă că în coaliție nu există nicio decizie oficială pe această temă și consideră că Dogioiu „ar trebui să-și ceară scuze” pentru declarațiile făcute.

Fostul ministru PSD a scris, într-o postare pe Facebook, că Dogioiu a depășit limitele atribuțiilor oficiale atunci când a vorbit despre poziția coaliției de guvernare:

„Dna Dogioiu ar trebui să îşi ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fişei postului! Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai Coaliţiei de Guvernare dar şi de miniştri din Guvern (a se vedea declaraţia lui Miruţă), doamna Dogioiu a vorbit despre Coaliţia de Guvernare, for în care nu are nici un rol. Domnia sa este purtător de cuvânt al Guvernului! Punct! Nu poate vorbi decât în numele Guvernului!”

Câciu a insistat că purtătoarea de cuvânt nu are mandat să vorbească în numele coaliției, ci doar în numele Executivului:

„Orice spune doamna Dogioiu despre Coaliţia de Guvernare nu are valoare pentru că nu este purtător de cuvânt al Coaliţiei. În Coaliţie NU EXISTĂ NICI O DECIZIE luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!”

În același mesaj, Adrian Câciu a făcut o legătură directă între politica actualului guvern și evoluția inflației, pe care o consideră un argument pentru menținerea plafonării:

„În esenţă, având în vedere însă că Ilie Bolojan a reuşit să crească inflaţia cu 73,7% în doar două luni, de la 5,7% la 9,9% (plus 4,2 puncte procentuale), se impune ca măsura să continue cel puţin până când inflaţia ajunge sub 5%.”

Fostul ministru a lansat și acuzații la adresa „marilor jucători” din retail, sugerând că presiunile împotriva plafonării vin din interese comerciale:

„Oricine vă spune că nu a funcţionat măsura, minte de rupe. Sau, mai ştii, un pic influenţat (a se înţelege inclusiv interesat material) de marii jucători care vor să jupoaie săracii! Nu vă ajunge? Nu v-a ieşit IMCA şi acum tot pe jupuire?”

Reacția lui Adrian Câciu vine după ce purtătoarea de cuvânt a Guvernului a declarat, sâmbătă, că decizia de a nu prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată la nivelul coaliției de guvernare, fără opinii contrare:

„Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comercianților.”

Dogioiu a adăugat că săptămâna viitoare premierul va avea discuții cu retailerii pentru a se asigura că decizia nu va genera scumpiri semnificative.

Astfel, disputa dintre Ioana Dogioiu și Adrian Câciu reflectă tensiunile tot mai vizibile din interiorul coaliției pe tema măsurilor economice, în special a plafonării adaosurilor la alimente, măsură cu impact direct asupra prețurilor de consum și a percepției publice asupra guvernării.

„Dna Dogioiu ar trebui să își ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fișei postului!

Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai Coaliției de Guvernare dar și de miniștri din Guvern(a se vedea declarația lui Miruță), doamna Dogioiu a vorbit despre Coaliția de Guvernare, for în care nu are nici un rol. Domnia sa este purtător de cuvânt al Guvernului! Punct! Domnia sa poate vorbi doar în numele Guvernului! Nu poate vorbi nici măcar în numele lui Ilie Bolojan în calitatea sa de membru/lider al coalitiei. Doamna Dogioiu poate vorbi de Bolojan doar în calitatea acestuia de premier. Orice spune doamna Dogioiu despre Coalitia de Guvernare nu are valoare pentru că nu este purtator de cuvânt al Coaliției. În Coaliție NU EXISTĂ NICI O DECIZIE luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente! În esență, având în vedere însă că Ilie Bolojan a reușit să creasca inflatia cu 73,7% în doar două luni, de la 5,7% la 9,9% (plus 4,2 puncte procentuale) se impune ca masura să continue cel puțin până când inflația ajunge sub 5%. Oricine vă spune că nu a funcționat măsura, minte de rupe. Sau, mai știi, poate este un pic influențat(a se înțelege inclusiv interesat material) de marii jucători care vor să jupoaie săracii!