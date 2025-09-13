Ministrul Economiei, Radu Miruță, a explicat într-un interviu la Digi24 cum va fi luată decizia privind eliminarea plafonării prețurilor la alimente. El a arătat că procesul este exclusiv politic, dar condiționat de realitatea financiară a statului, iar consensul între partidele din coaliție este obligatoriu.

Miruță a detaliat mecanismul prin care funcționează actuala coaliție de guvernare și a ținut să sublinieze că niciuna dintre hotărârile adoptate până acum nu ar fi fost posibilă fără acordul tuturor formațiunilor. În același context, a respins și narațiunea potrivit căreia reforma administrației ar presupune concedieri masive, precizând că problema reală este alta: structurile supradimensionate și posturile neocupate.

„Vă spun un singur lucru, care este sfânt, și care ține această coaliție. Deciziile, prin protocol, sunt luate doar cu unanimitate. Dacă USR nu vrea, dacă PSD s-ar opune în coaliție și nu la televizor, nicio decizie luată până acum nu ar fi putut să fie luată. Și reforma în administrație, sperietoare aia cu 45% din oameni vor fi dați afară este un narativ neadevărat, pentru că toate administrațiile publice din țară, sau cele mai multe dintre ele, au o organigramă cu foarte multe posturi libere. Ca să se îndeplinească pragul trebuie să existe șefi. Nu poți să fii șef la un om, trebuie să fii șef la minim 10 oameni”, a spus Radu Miruță la Digi24.

Ministrul a amintit că, la momentul înființării coaliției, partenerii de guvernare au stabilit o regulă clară în privința măsurilor temporare precum plafonarea prețurilor la energie sau alimente: fiecare dintre ele urma să fie analizată la expirarea termenului, în funcție de situația bugetară. El a subliniat că efectele schimbărilor fiscale adoptate recent se văd cu întârziere și că doar o evaluare completă a veniturilor va putea fundamenta o decizie.

„La momentul în care s-a compus această coaliție au existat niște discuții și pe marginea acestor aspecte de prețuri plafonate – energie, alimente. Și la fiecare s-a discutat, și decizia rămasă a fost că la momentul în care expiră se face o analiză să vedem care este situația cu banii din buget. Pentru că niște măsuri pe care noi le-am luat acum două luni de zile au început încet-încet să producă efecte. Ele vor merge la viteze de croazieră undeva în a doua parte a anului viitor. Modifici fiscalitatea acum, iar banii încep să se adune în buget cu inerție, durează până când taxele suplimentare încep să se întoarcă la bugetul de stat”, a punctat ministrul Economiei.

Răspunzând întrebărilor despre posibila prelungire a plafonării, Miruță a insistat că analiza trebuie să pornească strict de la datele Ministerului de Finanțe și nu de la speculații politice. El a avertizat că partidele au tendința să folosească acest subiect pentru dezbateri publice, deși decizia finală nu poate fi decât tehnică și pragmatică.

„Trebuie ca Ministerul de Finanțe să vină cu cifre. După ce vedem aceste cifre, Guvernul poate să decidă dacă mai poate susține sau nu mai poate susține. E o chestie extraordinar de limpede pe care unii și alții încearcă să o speculeze politic. Mă refer la partidele politice, nu la restul oamenilor care privesc.”

Ministrul Economiei a explicat că singurul criteriu real de decizie este starea bugetului și a folosit o metaforă sugestivă pentru a descrie dificultățile cu care se confruntă executivul. În lipsa unor soluții miraculoase, coaliția trebuie să caute variante care afectează cât mai puțin populația, dar care să asigure totuși echilibrul financiar.

„Singurele argumente sunt banii în buget și disponibilitatea, capacitatea unui minister al finanțelor să închidă bugetul cu banii pe care îi adună. Atâta tot. Dacă există bani, guvernul să fie relaxat cu toate aceste cheltuieli, dacă nu există bani, trebuie să ne uităm care sunt cele mai raționale decizii ca să nu ajungem într-o situație și mai grea. S-a format acest guvern când România era în mijlocul unui lac. Ca să străbați lacul ăsta pentru a ajunge la mal, tot prin apă trebuie să mergi. Nu există o minune pe care guvernul să o obțină apăsând un buton și de a doua zi să rezolve toate aceste probleme. Încercăm să luăm cele mai puțin afectante măsuri pentru populație, dar sigur că sunt măsuri care afectează și oamenii.”

La finalul intervenției, Miruță a precizat că încă nu există o hotărâre în privința plafonării și că doar coaliția, prin unanimitate, poate decide viitorul acestei măsuri.