În acest caz, aceste aptitudini ale managerilor sunt cele care contează: a fi transparent, a implica angajații și a declanșa un impuls la nivel local.

Imaginați-vă că sunteți CEO al unei companii importante și vi se spune că, în următoarele 24 de luni, până la 50% dintre angajați ar putea să nu mai fie necesari, deoarece job-urile lor sunt automatizate sau depășite.

Estimările arată că între 400 de milioane și 800 de milioane de locuri de muncă la nivel mondial ar putea fi înlocuite de automatizare până în 2030. Iar inteligența artificială (AI) ar putea face ca „99%” din toți lucrătorii să rămână șomeri până în 2030.

Chiar dacă cifra reală este peste 30%, aceasta este realitatea pe care mulți CEO încearcă să o ascundă, conform site-ului Forumului Economic Mondial.

Conform FEM, ne aflăm pe valul unei perturbări masive determinate de AI, automatizare și noi modele de lucru, despre care puțini lideri vorbesc public, cu atât mai puțin să planifice anumite lucruri cu curaj și previziune.

Această transformare nu va afecta doar inginerii din Silicon Valley. În Statele Unite, ar putea remodela job-urile deținute de asistenții administrativi, managerii din Midwest și reprezentanții serviciului pentru clienți din Salt Lake City. Impactul său este asupra tuturor și se resimte.

Ceea ce contează acum, susține FEM, este cum alegem să trecem prin asta. Abordarea ar trebui să fie una care se caracterizează prin integritate, previziune și compasiune umană.

Da, revoluțiile trecute au remodelat munca – era industrială, boom-ul digital, ascensiunea internetului. Și mulți subliniază ideea că mereu au apărut noi locuri de muncă pentru a le înlocui pe cele pierdute.

Dar adevărul este acesta: deși locurile de muncă au fost create în timpul acelor tranziții, nu au fost create la fel de repede cum au dispărut cele vechi, mai ales nu în aceleași zone geografice sau pentru aceiași oameni. Tranziția a fost dezordonată și dureroasă. Comunități întregi au fost devastate.

De data aceasta, AI vine nu doar pentru linia de asamblare, ci și pentru sala de ședințe; nu e doar pentru sarcini de rutină, ci și pentru analiză, strategie, creare de conținut și chiar supraveghere managerială. Nu doar automatizează partea de jos a piramidei, ci o prăbușește.

Și, spre deosebire de trecut, nu există un următor val evident de locuri de muncă gata să crească angajarea în moduri comparabile. Cum va fi recalificat un lucrător al centrului de apeluri pentru a face ceea ce AI nu va putea face în următoarele 18 luni? Câștigătorii vor fi cei care învață să creeze valoare cu inteligența artificială, nu doar cei care așteaptă să fie reeducați pentru aceasta.

Unii lideri curajoși se confruntă deja cu această perturbare și încearcă să le explice oamenilor cum stau lucrurile.

Indeed a lansat un program robust de îmbunătățire a competențelor AI, conceput pentru a răspunde anxietăților angajaților și a le dezvolta capacitățile. Inițiativa include:

Instruire personalizată: tutoriale AI fundamentale și ateliere specializate pentru roluri precum dezvoltatori și echipe de cercetare și dezvoltare.

Impact în lumea reală: dezvoltatorii generează acum 33% din codul lor folosind AI, un salt semnificativ față de doar 7% cu câteva luni înainte.

Acesta este un prim exemplu de recalificare transparentă, incluzivă, care invită angajații în călătoria de transformare a AI.

Și nu sunt singurii. În diferite industrii, alți lideri semnalează schimbări majore în modul în care munca și lucrătorii se adaptează la AI.

PwC adoptă o abordare proactivă și transparentă, recunoscând că AI va automatiza multe sarcini de bază.

De asemenea, au schimbat formarea pentru noii contabili pentru a se concentra pe abilități de ordin superior, cum ar fi gândirea critică, negocierea și supravegherea sistemelor AI. În termen de trei ani, este de așteptat ca juniorii să-și asume responsabilități rezervate anterior managerilor de nivel mediu.

La Aspen Ideas Festival, CEO-ul Ford, Jim Farley, a declarat că inteligența artificială ar putea înlocui jumătate din toate joburile cu guler alb. Remarcile sale nu au ocolit severitatea transformării, ci au subliniat importanța planificării strategice pentru a sprijini angajații afectați.