Dacă într-o primă fază totul s-a redus la analiza datelor, acum s-a ajuns deja la soluții care vin să înlocuiască sarcinile repetitive, lăsând timp consultanților pentru analiza proactivă a datelor fiscale și construcția unor soluții mai bune și mai aplicate pentru clienți.

Un procent de 87% dintre profesioniștii în domeniul fiscal și financiar spun că inteligența artificială generativă (GenAI) va face ca funcțiile lor să fie mai eficiente și mai performante. Pentru prima dată, respondenții din domeniul fiscal și financiar din sondajul EY 2024 EY TFO Survey | EY – Global au menționat restricțiile financiare ca fiind cel mai mare obstacol în calea realizării viziunii lor pentru o funcție modernă. Este nevoie însă de o combinație între resurse pentru a ajuta funcțiile fiscale și financiare să facă față deficitului de personal, obligații noi de raportare și finanțarea (bugetarea) unor noi soluții de business, inclusiv a celor bazate pe AI. Dar, iată că nu vorbim doar despre aspectul adoptării soluțiilor de inteligență artificială în cadrul companiilor, ci și despre integrarea acestora în consultanța fiscală, domeniul-suport pentru conformare fiscală și de business.

Ascensiunea inteligenței artificiale (AI) devine, fără îndoială, unul dintre cei mai importanți factori de transformare, depășind ideea de „promisiune tehnologică”, fiind deja o realitate operațională. În acest context, un nou concept capătă amploare: inteligența artificială agentică, o formă avansată de AI colaborativ, care are potențialul de a revoluționa modul în care funcționează echipele fiscale.

Este un concept care preocupă experții EY Global, fiind subiectul unei recente analize, ale cărei concluzii merg spre necesitatea integrării agenților AI în funcția fiscală cu mare atenție la detalii – How agentic AI is reshaping the tax function | EY – Global. Aceasta relevă, printre altele, faptul că 83% dintre decidenții financiari de top din companii cred că adoptarea inteligenței artificiale ar fi mai rapidă dacă ar avea o infrastructură de date mai solidă, iar 67% dintre aceștia admit că lipsa infrastructurii frânează adoptarea inteligenței artificiale.

Spre deosebire de AI-ul clasic, bazat pe reguli sau pe modele izolate, AI-ul agentic presupune echipe de agenți digitali care colaborează, fiecare având un rol, un scop și un set specific de competențe. Coordonarea lor este realizată de un „agent” inteligent, cu supraveghere umană integrată. Este, de fapt, un model inspirat din dinamica echipelor umane, bazat însă pe viteză, acuratețe și consistență superioare

Din punctul meu de vedere, asistăm la un moment de cotitură în domeniul consultanței fiscale, și nu este prima dată când afirm acest lucru. O schimbare care nu este doar tehnologică, ci profund structurală și strategică. Inteligența artificială agentică (care a căpătat și un nume oficial, de altfel, Agentic AI) promite să transforme funcția fiscală dintr-un centru operațional de conformitate într-un hub de inovație strategică – condiția fiind ca liderii fiscali să îmbrățișeze noua paradigmă. Și s-o integreze în organizație, cu atenție și responsabilitate, mai ales că inteligența umană rămâne și va rămâne în continuare cea care decide, coordonează, analizează (cu instrumente de secol 21) și pune ordine în afaceri și partea fiscală a acestora.

Este important să înțelegem că nu vorbim doar despre automatizarea unor sarcini repetitive. Până acum, multe echipe fiscale au experimentat AI în forma ei clasică – prin robotic process automation (RPA) sau machine learning. Însă agentul AI poate înțelege contextul fiscal pe baza cărora stabilește obiective, planifică acțiuni și le poate executa autonom, deci vorbim despre echipe formate din agenți AI specializați, fiecare având un rol clar, care colaborează și se coordonează printr-un „agent coordoantor”. Astfel, după cum relevă și studiile EY Global citate, toată lumea este la unison de acord că totul are loc și trebuie să aibă loc sub strictă supraveghere umană.

Este vorba despre faptul că modelul în care integrăm soluții de inteligență artificială și acești noi coechipieri (agenții AI) reflectă, de fapt, modul în care lucrează echipele umane, cu diferența că AI-ul nu obosește și învață continuu. În loc ca specialiștii fiscali să se piardă în sute de tabele și interfețe, aceștia interacționează cu un singur agent coordonator care oferă date relevante, deja procesate, pregătite pentru analize strategice.

Agentic AI are capacitatea de a contextualiza, a seta obiective, a planifica și a executa acțiuni. Reacționează la date, dar le și înțelege, ia decizii proactive și gestionează excepții. Astfel, reduce semnificativ nevoia de intervenție umană. Obligatoriu însă, urmează controlul profesionistului, acolo unde trebuie și unde contează.

Avem un exemplu concret, și evident nu este singurul, care arată forța acestei abordări: una dintre echipele EY Global a sprijinit un important producător de băuturi în procesul de categorizare fiscală a peste 40 milioane de tranzacții, fiecare având variabile complexe, precum tipul și proporția ingredientelor. Soluția la care s-a apelat a fost un agent AI autonom integrat în procesele fiscale. Rezultatul a fost clasificarea completă în 10 zile, cu o mare acuratețe, a fiecărui nou produs adăugat în inventar, agentul AI atribuind automat tratamentul fiscal corect.

Funcția fiscală beneficiază deja de această tehnologie în mai multe zone – de la reformatarea automată a balanțelor de verificare, până la procesarea notificărilor fiscale venite din multiple jurisdicții. Agenții AI pot identifica tipul notificării, pot extrage termene și sume-cheie, corelează datele cu obligațiile fiscale existente și pot transmite recomandări personalizate, pentru ca echipele umane să realizeze analize aprofundate.

Se poate aprecia că Agentic AI schimbă complet dinamica muncii fiscale. Balanțele de verificare, pregătirea declarațiilor, revizuirea notificărilor din multiple jurisdicții – toate pot fi gestionate de micro-agenți specializați. Fiecare pas e documentat, auditat și poate fi corectat în timp real. Comunicarea între agenți nu mai este un flux opac de coduri, ci o interacțiune clară, în format accesibil (inclusiv prin platforme ca Microsoft Teams).

Nu este totul perfect însă și nici nu poate fi, ceea ce frânează adopția rapidă a Agentic AI pe scară largă nu este lipsa de tehnologie, ci a acelei strategii comune pentru integrarea bazelor de date și a reticenței față de nou, arată analiza EY Global. Datele fiscale figurează acum și în ERP-uri, și în Excel-uri și în diverse baze de date greu de accesat, iar lipsa unei arhitecturi comune face ca AI-ul să funcționeze sub potențialul său. De asemenea, există provocări de natură etică și legală. AI-ul trebuie să fie explicabil, transparent și validat constant de specialiști umani. Tocmai de aceea supravegherea umană nu este opțională, ci esențială pentru a evita erori, părtiniri sau încălcări de reglementări. Fără îndoială că aceste obstacole vor fi depășite și rezolvate în următoarea foarte scurtă perioadă de timp.

Agentic AI nu trebuie privită ca un simplu instrument tehnologic, ci ca o reală capacitate de bază a noii funcții fiscale, care devine una strategică, colaborativă, bazată pe date și inteligență augmentată. Pentru aceasta, este însă nevoie de investiții în oameni, nu doar în sisteme: formare, redefinirea rolurilor și parteneriate strânse între fiscal, IT, juridic și operațional.

Organizațiile care vor înțelege și vor integra AI-ul agentic în strategia lor fiscală vor beneficia nu doar de eficiență operațională, ci și de un avantaj competitiv durabil, într-un mediu fiscal tot mai complex și mai digitalizat.

Și afirm din nou: inteligența artificială agentică nu va înlocui profesioniștii fiscali. Dar îi va elibera de sarcini repetitive, de complexități inutile, de timp pierdut în extrageri de date și clasificări manuale. Cu alte cuvinte, le va permite să devină arhitecții unei funcții fiscale moderne, predictive și inovatoare. Întrebarea nu mai este dacă vom adopta AI agentică în fiscalitate, ci când și cât de strategic vom face acest lucru. Iar cei care încep acum, cu o viziune clară și o abordare centrată pe oameni, vor fi lideri, în opinia mea, ai transformării funcției fiscale.