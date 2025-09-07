Fosta ministră Elena Udrea a afirmat că dosarele au fost folosite pentru a-i bloca șansele în alegerile prezidențiale din 2014. Ea a susținut că, la două săptămâni după deschiderea unuia dintre dosare, au apărut fotografii cu ea și Alina Bica la Paris, ceea ce ar fi avut un impact devastator asupra campaniei.

Udrea a adăugat că s-ar fi recunoscut apoi public aceste lucruri de anumite persoane și că scopul a fost ca ea să nu intre în turul doi. Fotografiile nu au fost publicate imediat, cum s-ar fi întâmplat dacă era un simplu subiect de cancan. Au fost păstrate și date publicității cu doar 3 zile înaintea votului, spune Udrea.

„Cu 2 săptămâni au scos acest dosar iar impactul a fost devastator pentru campania mea, iar apoi au scos pozele cu mine și Alina Bica, ca să iasă un mare scandal. Toate lucrurile acestea au fost recunoscute, tocmai ca eu să nu intru în turul 2. Eu, cu PMP, am bătut PNL și PDL la europarlamentare, în toate orașele. (…) Altfel înțeleg acum ce s-a întâmplat între 2009 și 2014 și am înțeles că a fost un joc pentru a controla România prin Coldea, Maior, Kovesi. Planul nu a fost românesc, ci o colaborare internațională între state paralele. Îmi imaginez că nu a acționat SRI în Franța. Puteam să cred ce zicea Coldea, că pozele sunt făcute de paparazzi. Chiar și Băsescu a spus că în discuțiile cu șefii serviciilor aceștia i-au spus că pozele sunt făcute de fotografi din presă. Dar a apărut și desfășurătorul hotelului, așa ceva nu face un hotel. Dacă era subiect de cancan, se publica imediat (pozele – n.red.). Dar nu a fost așa, ci a fost o colaborare între serviciile românești și cele franceze. Au fost date cu 3 zile înaintea votului, în plină campanie a mea pentru președinția României”, a spus Udrea la Realitatea PLUS.

Amintim că în dosarul Gala Bute, Udrea a fost acuzată că a coordonat un mecanism prin care persoane apropiate au primit bani de la reprezentanți ai unor firme, în schimbul garanției că vor fi plătite lucrările finanțate de Ministerul Turismului.

Procurorii au arătat că banii au ajuns fie la Udrea personal, fie la Organizația București a PDL, fie la Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Române de Box.

Udrea a afirmat că Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, l-ar fi trimis pe Dorin Cocoș să finanțeze institutul de sondare condus de Vasile Dâncu.

Ea a spus că Dorin Cocoș ar fi făcut bani din afacerea Microsoft și că Dinu Pescariu ar fi colaborat cu procurorii pentru a formula declarații împotriva acestuia. Potrivit afirmațiilor sale, în 2014, Victor Ponta, George Maior și Laura Codruța Kövesi ar fi pus la cale deschiderea dosarului Microsoft pentru a-i afecta campania.

„Coldea îl trimitea pe Cocoș cu bani să susțină institutul de sondare al lui Vasile Dâncu. Cocoș a spus că a făcut bani cu Microsoft, fiind singurul care a răspuns. Contractul Microsoft a început pe vremea lui Năstase. Dinu Pescariu, un turnător pentru Coldea, s-a înțeles cu procurorii să dea declarații împotriva lui Cocoș. Pescariu a început să spună că în 2014 el cu Ponta cu Maior și Kovesi au pus la cale să dea drumul la dosarul Microsoft ca să-mi atace mie campania la președinție. S-a instrumentat acea arestare a lui Cocoș din Microsoft, a recunoscut, a plătit banii înapoi, iar Pescariu a rămas cu banii. El aducea banii cash, însoțit de un om dat de Coldea ca să nu-l întrebe nimeni ce căuta cu valizele cu bani în mașină”, a spus fostul ministru.

În ceea ce-l privește pe Klaus Iohannis, Udrea a spus că apariția sa în politica națională ar fi fost rezultatul unui plan venit „din afară”. Ea a susținut că Vasile Blaga ar fi fost obligat să dizolve PDL și să fuzioneze cu PNL, iar în schimb ar fi scăpat de propriile dosare.

Udrea a afirmat că Blaga ar fi fost vizat pentru conducerea SRI, dar a fost „liniștit” printr-un dosar penal.