Potrivit declarațiilor martorilor și documentelor din dosar, companiile aparținând inculpaților implicați în cazul fostului general SRI Florian Coldea ar fi funcționat ca părți ale unei structuri organizate, menită să exercite influență și să protejeze interese private.

Conform mărturiei lui Dumitru Cocoru, legătura contractuală dintre STRATEGIC SYS SRL și Wise Line Consulting SRL ar fi fost inițiată în ianuarie 2021 chiar de Coldea, care i-ar fi transmis că discuțiile cu Dumitru Dumbravă erau deja purtate și că semnarea unui contract era iminentă. Cocoru a mai precizat că toate detaliile contractuale – de la obiect și durată, la preț și clauze – erau stabilite de Coldea, în timp ce Wise Line nu acționa autonom, ci era integrată într-o structură operată din umbră. Din punct de vedere financiar, companiile anchetate arată o funcționare stabilă și un parcurs profitabil, potrivit gazetadecluj.

Această firmă, aflată în centrul investigației, continuă să funcționeze fără întreruperi și afișează profituri constante. Înregistrată în 2020, societatea își are sediul în București, pe Splaiul Unirii, și este administrată de Radutu Orlando Cristinel. Printre asociați se numără Dumitru Cocoru și Florian Coldea. Activitatea principală este consultanța în afaceri și management. Conform bilanțului pe 2024, compania a raportat venituri de peste 526.000 euro și un profit net de 370.000 euro.

O altă firmă în care apar asociați Florian Coldea și Dumitru Cocoru este Strategic Assets SRL, creată în 2021. Administratorul este același – Radutu Orlando Cristinel – iar obiectul de activitate coincide cu cel al firmei STRATEGIC SYS SRL. În anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de peste 250.000 euro și un profit net de 183.000 euro.

Această societate este administrată de Dumitru Dumbravă, care deține și calitatea de acționar unic. Lansată în 2018, firma activează în același domeniu – consultanță în afaceri – și a dovedit o activitate profitabilă. În 2024, a înregistrat venituri de aproximativ 240.000 euro și un profit net de 35.000 euro.

Dumitru Cocoru a relatat că inițierea relației contractuale dintre Wise Line Consulting SRL și STRATEGIC SYS SRL a avut loc în ianuarie 2021, la inițiativa lui Florian Coldea, care i-ar fi spus că deja discutase cu Dumbravă, urmând ca între cele două părți să se încheie un contract de consultanță. Coldea ar fi fost cel care a stabilit toate detaliile contractului, de la obiectul și durata acestuia, până la preț și clauze. Wise Line Consulting nu ar fi operat independent, ci ca parte a unui sistem bine pus la punct și coordonat din umbră.

Această dinamică a fost confirmată și de alte mărturii. Rareș Dan-Constantin a relatat că, după o deplasare la Călugăreni alături de Wang Yan (inculpat în dosarul „Shanghai” pentru trafic de minore), l-a informat pe Coldea despre o întâlnire „ciudată” cu Hideg Robertino-Cătălin, care s-a plâns că este presat de anchetatori și nu mai dorește contact cu Coldea. Această discuție a fost confirmată și prin datele extrase din telefonul lui Wang Yan, unde se arată că Florian Coldea primea constant actualizări privind activitățile grupului și că pentru diverse deplasări era necesară aprobarea sa.

Contractul între Wise Line și STRATEGIC SYS SRL urmează același tipar. Pe 9 ianuarie 2021, Cocoru a primit de la Dumbravă, prin e-mail, un draft de contract însoțit de mesajul: „așa cum a fost convenit foarte pe scurt cu domnul Coldea”. Dumbravă menționa că documentul era general și vag „pentru a nu ne închide în conținut”, o formulare ce reflecta o strategie deliberată de a păstra ambiguitatea.

În toate înțelegerile contractuale semnate de Wise Line – fie că era vorba de firme de avocatură sau alte entități din aceeași rețea – clauzele erau formulate intenționat într-un mod vag. Nu era vorba de neglijență, ci de o metodă clară prin care se ascundea natura reală a serviciilor și se facilita transferul de fonduri sub aparența consultanței.

Rechizitoriul stabilește fără echivoc faptul că Wise Line Consulting SRL juca un rol central în mecanismul financiar al grupării, având ca scop atât direcționarea sumelor de bani, cât și mascarea influenței exercitate în favoarea unor clienți cu probleme penale.