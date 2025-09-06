În anul 2024, aproape 15% dintre gospodăriile din România au întâmpinat cel puțin o situație în care nu au reușit să achite la timp cheltuieli esențiale, cum ar fi utilitățile, ratele sau întreținerea locuinței, din cauza unei situații financiare precare – potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Dintre tipurile de cheltuieli pentru care au apărut întârzieri, cele mai frecvente cazuri au fost cele legate de costurile cu întreținerea locuinței (apă, energie electrică, căldură, gaz), în 94,9% dintre gospodăriile cu restanțe.

„Plata ratelor la bănci reprezintă o prioritate pentru fiecare gospodărie. Cu toate acestea, 9,8% dintre gospodării au menţionat că, din cauza situaţiei financiare precare, au înregistrat restanţe la ratele pentru diverse împrumuturi (altele decât împrumuturile pentru achiziţionarea locuinţei principale). Ponderea mai mică a acestor restanţe este, în principal, explicabilă prin specificul acestor tipuri de plăţi care sancţionează mai sever nerespectarea termenelor de plată, precum şi prin frecvenţa redusă a gospodăriilor care au de restituit împrumuturi**”, conform unei cercetări realizate de INS privind calitatea vieții.

Comparativ cu anul anterior, s-a observat o scădere cu 1,2% a ponderii gospodăriilor care au acumulat restanțe. Această reducere a fost vizibilă atât în mediul urban (scădere cu 0,8%), cât și în cel rural (scădere cu 1,7%).

În zonele rurale, 16,5% dintre gospodării au declarat că au avut cel puțin o situație în 2024 în care nu au putut acoperi la timp aceste cheltuieli esențiale, o proporție cu 3% mai mare decât în mediul urban. Deși în ambele medii predomină restanțele la întreținerea locuinței, în mediul rural situația este mai pronunțată (96,8% față de 93,1%).

Tendințele se păstrează similare cu cele din 2023: gospodăriile cu copii dependenți sunt mai afectate de problemele financiare. Astfel, 17,2% dintre acestea au raportat restanțe, iar în cazul familiilor monoparentale cu cel puțin un copil minor, procentul ajunge la 28,7%. Cele mai vulnerabile sunt gospodăriile formate din doi adulți cu trei sau mai mulți copii minori – 29,4% dintre acestea nu au putut acoperi la timp anumite cheltuieli.

În ceea ce privește statutul ocupațional al persoanei care conduce gospodăria, cele mai mari dificultăți le întâmpină persoanele inactive (casnice, elevi, studenți sau alte categorii fără activitate profesională). Pentru aceste gospodării, 40,8% au înregistrat întârzieri la plăți, iar dintre acestea, 93,3% au avut restanțe la întreținerea locuinței.

Aproximativ un sfert dintre gospodării (24,7%) au declarat că fac față ,,cu dificultate sau cu mare dificultate” cheltuielilor lunare. Dacă se adaugă și cei care se confruntă ”cu oarecare dificultate”(42,6%), rezultă că peste două treimi dintre gospodării se confruntă cu provocări financiare. Situația este mai gravă în zonele rurale (72,1%) comparativ cu cele urbane (63,5%).

INS mai precizează că cele mai mari dificultăți sunt resimțite de gospodăriile conduse de persoane de 75 de ani sau mai în vârstă (34,7%), dar și de cele cu cap de gospodărie cu vârsta între 65 și 74 de ani (28,9%). Cele mai afectate rămân gospodăriile conduse de persoane din alte categorii inactive – 52,4%.

Familiile numeroase sunt de asemenea puternic afectate. Gospodăriile cu doi adulți și cel puțin trei copii au raportat în proporție de 43,9% dificultăți mari sau foarte mari în gestionarea cheltuielilor curente.

Pe regiuni, zona Nord-Vest înregistrează cel mai mic procent de gospodării care se confruntă „cu mare dificultate” sau „cu dificultate” în acoperirea cheltuielilor (16,5%), în timp ce regiunea Sud-Est are cel mai ridicat procent – 32,9%.