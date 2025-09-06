Din cuprinsul articolului Bani mai mulți la pensie

Mai exact, pensionarii pot ceda casele sau apartamentele instituțiilor financiare în schimbul unei rente viagere lunare, păstrând totodată dreptul de a locui în acestea până la sfârșitul vieții. Această metodă este cunoscută sub denumirea de „ipotecă inversă” și a devenit tot mai atractivă în contextul în care pensiile medii din Polonia se ridică la aproximativ 700 de euro pe lună, sumă considerată insuficientă pentru un trai confortabil în perioada de pensionare.

Potrivit datelor oficiale, în 2024 valoarea medie a locuințelor cedate prin această schemă a fost de aproximativ 107.000 de euro. Fondurile care gestionează aceste ipoteci inversate au plătit rente viagere totale în valoare de circa 1,6 milioane de euro, înregistrând o creștere de 46,5% față de anul precedent. Aceasta reflectă o tendință în creștere a pensionarilor care caută alternative pentru a-și asigura un venit suplimentar, în special în rândul celor cu vârste cuprinse între 75 și 80 de ani, cu o medie de 76 de ani, conform Asociației Întreprinderilor Financiare din Polonia.

Renta viageră lunară oferită prin aceste scheme este, în medie, echivalentă cu 40% din pensia obișnuită a beneficiarilor. Astfel, având în vedere speranța de viață ridicată în rândul pensionarilor polonezi, aceștia pot beneficia de plăți regulate timp de aproximativ 11 ani. În plus, sistemul le oferă flexibilitate, deoarece aceștia nu sunt obligați să părăsească locuința cedată și pot continua să locuiască în mediul lor familiar, ceea ce contribuie la un sentiment de securitate și stabilitate.

Această practică a căpătat popularitate în special după reforma din 2014, care a modificat modul în care titlurile de stat erau gestionate în fondurile private, afectând economiile acumulate de milioane de salariați polonezi. În prezent, doar 17,2% dintre polonezi economisesc activ pentru pensie, preferând adesea să aloce bani pentru vacanțe, renovări sau achiziționarea unei mașini. Totuși, interesul pentru economisirea destinată pensiei este în creștere față de acum 15 ani, când doar 2,5% dintre polonezi declarau că pun bani deoparte pentru bătrânețe.

Pe lângă avantajele financiare evidente, ipoteca inversă poate ajuta pensionarii să gestioneze mai eficient cheltuielile lunare și să facă față inflației sau costurilor neașteptate, oferindu-le totodată posibilitatea de a menține standardul de viață dorit. Experții financiari subliniază însă că această soluție necesită o planificare atentă, deoarece implică transferul proprietății asupra locuinței și poate avea consecințe pentru moștenitori.

Astfel, ipoteca inversă reprezintă pentru pensionarii polonezi o alternativă practică și flexibilă pentru a-și suplimenta veniturile în perioada de pensionare, oferindu-le în același timp stabilitate și siguranță într-un context economic tot mai provocator.