Pensionarii care sperau la o creștere mai rapidă a veniturilor prin Mica Recalculare trebuie să știe că procesul administrativ abia se mișcă. Dacă ritmul actual se menține, finalizarea întregului volum de dosare ar putea dura până la 9 ani.

De la 1 septembrie 2024, odată cu marea recalculare, pensiile au crescut în medie cu 26%, ceea ce înseamnă 520 de lei în plus. Însă acești bani nu sunt încă vizibili pentru toți pensionarii. „Mica Recalculare” – partea care vizează introducerea veniturilor nepermanente în pensie – se dovedește un proces complicat și extrem de lent.

Angajații caselor de pensii verifică fiecare adeverință, fiecare perioadă de muncă și fiecare venit suplimentar. Toate datele trebuie introduse în sistem, iar o singură greșeală poate da peste cap întregul calcul. Consecința: procesarea unui singur dosar durează ore întregi.

Un exemplu vine dintr-un județ din Moldova, unde reprezentanții Casei de Pensii au explicat pentru Newsweek dimensiunea reală a problemei:

„Pentru Mica Recalculare am înregistrat aproape 14.000 de cereri. Am început soluționarea acestora cu pași timizi, deoarece volumul de lucru este foarte mare în activitatea Casei de Pensii, nu doar în cadrul Micii Recalculări. Cu toate acestea, am reușit să soluționăm aproximativ 500 de cereri din cadrul Micii Recalculări. Trebuie să subliniem că procesarea unui dosar este foarte dificilă. Spre exemplu, dacă un operator reușește să rezolve 5 cereri pe zi, este considerat un rezultat bun. Volumul mare de lucru este agravat și de dificultatea de a adăuga adeverințele în sistem, ceea ce încetinește procesul”.

În cifre, situația arată dramatic. La nivel național, peste 660.000 de pensionari așteaptă să le fie recalculate drepturile pe baza veniturilor nepermanente. În același timp, în toate județele ritmul este același: doar câteva dosare soluționate pe zi.

Un calcul simplu arată că, dacă trendul nu se schimbă, abia peste 9 ani întreaga operațiune ar putea fi finalizată. Practic, mii de pensionari care astăzi au depus cereri își vor vedea pensiile întregite doar la finalul acestui orizont de timp.

Situația este complicată și de faptul că funcționarii caselor de pensii nu lucrează doar pe Mica Recalculare. În paralel, ei trebuie să proceseze dosare noi, recalculări după 1 septembrie, schimbări de grad, dar și cereri de adăugare a vechimii.

„În paralel cu Mica Recalculare, lucrăm și la recalculările depuse după 1 septembrie. Ne străduim să finalizăm integral luna septembrie în ceea ce privește recalcularea, dar am avansat deja până în luna ianuarie cu cererile de adăugare de vechime de plată după pensionare. Suntem la zi cu schimbările de grad și cu înscrierile noi, însă nu avem personal suficient pentru a face față volumului actual de lucru”, au explicat sursele din cadrul casei de pensii.

Mica Recalculare promite bani mai mulți pentru sute de mii de pensionari. Însă promisiunea este blocată în hățișul birocratic. Ritmul lent, lipsa de personal și complexitatea verificărilor transformă reforma într-un proces de anduranță, în care câștigă doar cine are răbdare.