Pensionarii care primesc bani în plus de la stat. Pensiile pentru persoane peste 80 de ani sunt pensii de stat pentru persoanele cu vârsta de 80 de ani sau peste. Pentru a fi eligibil, trebuie să aibă o pensie de stat de bază mai mică de 105,70 lire sterline pe săptămână, sau să nu primească nicio pensie de stat de bază, scrie birminghammail.

Este vorba de suma de 105,70 lire sterline pe săptămână în anul fiscal 2025-2026, adică o sumă uriașă, de 5.495 lire sterline pe an. Totul depinde de pensia de stat de bază.

De exemplu, cei care au 80 de ani și primesc o pensie de stat de bază de 43 de lire sterline pe săptămână pot primi în plus 62,70 lire sterline, până la 105,70 lire sterline pe săptămână.

Se poate solicita pensia pentru persoane de peste 80 de ani de către cei care au 80 de ani sau peste această vârstă și nu beneficiază de o pensie de stat de bază sau dacă pensia de stat de bază este mai mică de 105,70 lire sterline pe săptămână în perioada 2025-2026.

De asemenea, pot solicita pensia rezidenții în Regatul Unit timp de cel puțin 10 ani din 20 (nu trebuie să fie neapărat 10 ani consecutivi) – această perioadă de 20 de ani trebuie să includă ziua dinaintea împlinirii vârstei de 80 de ani sau orice zi ulterioară.

Pot solicita aceste sume cei care au fost „rezidenți obișnuiți” în Regatul Unit, Insula Man sau Gibraltar la data împlinirii vârstei de 80 de ani sau la data la care au depus cererea pentru această pensie, dacă este ulterioară.

Eligibilitatea pentru pensia pentru persoane de peste 80 de ani nu se bazează pe contribuțiile la asigurările naționale, a adăugat DWP.

În cadrul vechii scheme, pensia de stat „de bază” maximă este de 176,45 lire sterline pe săptămână, dar se poate primi mai mult sau mai puțin decât această sumă, în funcție de circumstanțe.

Sistemul Triple Lock din Marea Britanie face, așa cum se știe, ca pensia de stat să nu își piardă valoarea în timp și, în termeni practici, garantează că în fiecare an va crește cu cea mai mare valoare dintre veniturile medii, inflație (măsurată prin indicele prețurilor de consum) sau 2,5%.