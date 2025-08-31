Anunț pentru toți pensionarii. Claire Trott, șefa departamentului de consiliere de la St. James’s Place, a avertizat că înghețarea pensiilor de stat și extinderea accesului la creditul pentru pensii ar putea deveni o soluție pragmatică.

Trott a avertizat că înghețarea pensiilor de stat și extinderea accesului la creditul pentru pensii ar putea deveni o soluție pragmatică pentru guvern și Partidului Laburist. Ea a declarat că sumele alocate pensiilor de stat către milioane de pensionari continuă să crească vertiginos, informează Birminghammail.co.uk.

„Există opțiuni precum înghețarea pensiei de stat și creșterea accesului la creditul pentru pensii, care ar putea fi o cale mai realistă și mai bine direcționată”, a declarat Claire Trott.

Pensia de stat va deveni complet nesustenabilă până în 2036 și ar putea obliga toți oamenii să se pensioneze la 74 de ani, conform celor mai recente rapoarte. Sistemul Triple Lock garantează că pensia de stat (în valoare maximă de 11.973 de lire sterline anul acesta) crește în funcție de inflație, de creșterea salariului mediu sau cu 2,5% în fiecare an.

Maxwell Marlow de la Institutul Adam Smith, un grup de experți în piața liberă, a declarat: „Lucrătorii și firmele care se confruntă cu dificultăți nu vor mai putea subvenționa factura la asistență socială pentru mult timp. Trebuie să fim clari: pensia de stat este un beneficiu, nu unul plătit pe parcursul vieții, ci reținut din impozitul pe anul respectiv.

Dacă guvernul este serios în ceea ce privește securizarea finanțelor Marii Britanii, trebuie să suspende imediat Triple Lock și să se îndrepte către un sistem corect în ceea ce privește provocarea pe care o reprezintă o populație îmbătrânită.”

Paul Johnson de la IFS a declarat:

„Această generație de pensionari o duce, în medie, mult mai bine decât orice generație anterioară. Sărăcia în rândul pensionarilor este mult mai mică decât nivelurile mari de sărăcie din anii 1970 și 1980”.

Experții de la Spencer Churchill Claims Advice avertizează că o potențială anulare a sistemului Triple Lock ar putea lăsa mulți pensionari în impas, din punct de vedere financiar, dacă nu se pregătesc pentru o astfel de eventualitate.