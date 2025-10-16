Ministrul Construcțiilor și Transporturilor, János Lázár, a evidențiat faptul că sistemul de pensii din Ungaria are la bază activitatea populației active, iar introducerea unei a 14-a pensii lunare ar reprezenta cea mai echitabilă soluție pentru persoanele vârstnice cu venituri reduse.

Oficialul a menționat că „se lucrează din greu în acest sens” și că „ne putem aștepta la o reformă în curând”.

În cadrul unei vizite la Kaposvár, în județul Somogy, Lázár a analizat în detaliu situația actuală a sistemului de pensii. El a explicat că cele 2,4 milioane de persoane pensionate în prezent nu își primesc pensia din economii proprii, ci din contribuțiile angajaților activi.

Ministrul a amintit că, deși contribuțiile la pensii erau colectate încă din anii ’60–’80, în prezent acele fonduri nu mai există, subliniind că fondul de pensii „s-a evaporat” până la sfârșitul regimului Kádár.

Potrivit lui Lázár, stabilitatea sistemului depinde direct de numărul celor care lucrează. Dacă în 2010 doar 3,6 milioane de persoane erau angajate, în prezent 4,9 milioane contribuie la bugetul de pensii, fapt care, în opinia ministrului, garantează siguranța veniturilor pensionarilor. Totuși, el a atras atenția asupra discrepanțelor majore: din totalul de 2,4 milioane de pensionari, aproximativ 500.000 primesc sub 240.000 de forinți (3.120 lei), iar 250.000 au pensii mai mici de 140.000 de forinți (1.820 lei).

În numeroase localități rurale din județul Somogy, mai ales acolo unde trăiesc foști muncitori agricoli, pensiile variază între 100.000 și 130.000 de forinți (1.300–1.690 lei), a precizat ministrul.

Lázár a apreciat că reintroducerea celei de-a 13-a pensii lunare a fost un pas esențial, însă este nevoie de sprijin suplimentar, mai ales în contextul inflației ridicate.

Astfel, la finalul lunii noiembrie și în decembrie, toți pensionarii vor primi un supliment de circa 50.000 de forinți (650 lei) și un voucher de 30.000 de forinți (390 lei), pentru a compensa scumpirile alimentelor.

El a amintit că o tentativă anterioară de creștere diferențiată a pensiilor mici nu a avut succes, fiind dificil de aplicat din punct de vedere politic și generând percepții de inechitate. În opinia sa, direcția corectă este clară: după implementarea celei de-a 13-a pensii, pasul firesc este introducerea unei a 14-a pensii lunare. „Depunem eforturi în acest sens, calculăm din greu pentru a fi fezabilă”, a declarat János Lázár.

Ministrul a adăugat că problema pensiilor îl afectează personal, deoarece în circumscripția sa locuiesc numeroși vârstnici și văduvi, a căror siguranță financiară depinde de aceste majorări. „Acesta este răspunsul nostru la pensii”, a conchis el.