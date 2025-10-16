Proiectul propune crearea unui cod personal de sănătate care va funcționa ca o cheie digitală pentru accesarea dosarului medical complet al fiecărui român. Acesta va fi emis automat la naștere și va fi independent de Codul Numeric Personal (CNP), fiind destinat exclusiv gestionării datelor medicale.

„În contextul digitalizării, o persoană, când se va naște, va primi un cod personal de sănătate care este diferit de CNP. Pentru că CNP-ul fiecare și-l aruncă pe unde vrea, pe la orice bancă l-a vrut, codul personal de sănătate va reprezenta practic dosarul lui medical. Orice informație referitoare la persoana respectivă, din momentul în care s-a născut și până nu mai e pe Terra, va fi înregistrată acolo”, a explicat Adrian Streinu-Cercel.

Potrivit acestuia, toate datele privind starea de sănătate – consultații, analize, tratamente, vaccinuri sau internări – vor fi înregistrate automat, formând un istoric medical complet și permanent.

Unul dintre principalele avantaje ale noului sistem este interoperabilitatea datelor la nivel internațional. Medicii vor putea accesa istoricul medical al pacientului în timp real, indiferent de țara în care acesta se află.

„Și atunci, într-adevăr, toată lumea va fi acolo înregistrată și se va cunoaște tot traseul. Dacă un astfel de pacient e accesat de la Paris, toate datele lui se vor regăsi acolo”, a precizat Streinu-Cercel.

Această conectivitate ar putea facilita nu doar intervențiile medicale rapide și corecte, ci și colaborarea între spitale și centre de cercetare din diferite state membre ale Uniunii Europene.

Pe lângă accesul facil la informații medicale, proiectul deschide drumul către o abordare bazată pe date concrete în stabilirea strategiilor de sănătate publică.

„În primul rând, poți să faci predicții, poți să faci analize, poți să stabilești politici, plecând de la date concrete”, a subliniat senatorul.

Un astfel de sistem va permite autorităților să identifice din timp tendințe privind apariția bolilor cronice, să optimizeze resursele medicale și să creeze programe de prevenție adaptate nevoilor populației.

Implementarea codului personal de sănătate va necesita o infrastructură informatică solidă și un cadru legal clar privind protecția datelor. Proiectul se află în etapa de pregătire, urmând ca Ministerul Sănătății și alte instituții implicate să colaboreze pentru stabilirea mecanismelor de securizare și gestionare a informațiilor medicale.

Specialiștii atrag atenția că succesul inițiativei va depinde de nivelul de digitalizare al instituțiilor medicale, dar și de educarea personalului din sistem pentru a utiliza eficient platformele digitale.

Introducerea codului personal de sănătate reprezintă una dintre cele mai importante măsuri de modernizare a sistemului medical românesc din ultimele decenii. Aceasta ar putea transforma modul în care sunt gestionate informațiile despre pacienți, contribuind la o mai bună coordonare între medici, spitale și autorități.

Prin acest proiect, România se aliniază tendințelor europene în domeniul sănătății digitale, deschizând calea către o medicină bazată pe tehnologie, date și prevenție – un pas esențial pentru un sistem medical mai eficient și mai sigur.