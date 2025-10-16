România ar putea deveni membră a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) la începutul sau pe parcursul anului viitor, în funcţie de ritmul în care avansează procedurile interne, a anunţat Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe şi coordonatorul naţional al procesului de aderare, în cadrul evenimentului Profit Health.forum – Viitorul sănătăţii: între reformă, provocări şi soluţii durabile, ediţia a XVI-a.

„Sunt ţări cu economii puternice – 70% din producţia şi comerţul global au loc în reţelele OCDE, precum şi 90% din investiţiile străine directe. Vedem, aşadar, cât de importantă este această organizaţie, care sperăm că va primi România la începutul anului viitor sau în cursul anului viitor, depinde de cum ne mişcăm noi”, a declarat Niculescu.

Acesta a subliniat că aderarea ar aduce avantaje semnificative pentru societate, de la atragerea unor investiţii de calitate superioară până la îmbunătăţirea modului de guvernare.

„OCDE este o extraordinară şcoală de guvernare. Vom avea o guvernare mai bună şi o creştere a ratingului de ţară, un aspect esenţial pentru economie”, a explicat el.

În ceea ce priveşte domeniul medical, Niculescu a evidenţiat importanţa accesului la baze de date statistice comparabile, una dintre resursele fundamentale ale organizaţiei.

„Este singura organizaţie în care cele 38 de state membre oferă acces la date interne într-un spectru foarte larg de domenii. În primul rând, aceste date sunt fiabile — nimeni nu contestă datele OCDE, iar vedem acest lucru şi la noi, în România, în privinţa celor mai cunoscute dintre ele, cum sunt cele despre educaţie. Ne putem bucura de ele, ne putem întrista uneori, dar nu le contestăm. A doua dimensiune este cea a datelor comparative. Din rapoartele OCDE aflăm nu doar ce facem noi, ci şi unde se află ceilalţi, cum ne putem inspira de la ei. Asta ne permite să evoluăm, să ne interogăm constant asupra obiectivelor şi politicilor publice şi să ne reformăm, dacă este cazul”, a adăugat oficialul.

Procesul de aderare al României a început în 2022, iar din cele 25 de capitole ce trebuie finalizate, 15 au fost deja închise.

„Sperăm ca până la sfârşitul săptămânii să mai închidem încă unul şi să putem intra în organizaţie anul viitor”, a precizat Niculescu.

Printre domeniile deja finalizate se află şi cel dedicat sănătăţii.

„Merită felicitaţi colegii de la Ministerul Sănătăţii, domnul profesor Rafila şi cei de la ANMCS, domnul preşedinte Ciocan. Nu a fost un capitol simplu, dar am reuşit să îl închidem la începutul acestui an”, a afirmat reprezentantul MAE.

Un raport final referitor la evaluarea sistemului sanitar din România, realizat în cadrul acestui capitol, urmează să fie făcut public până la finalul anului.