Parlamentarii europeni critică bugetul unic pentru agricultură și alte sectoare
George Cățean a explicat că tensiunile dintre Comisia Europeană și Grupul Partidului Popular European (PPE) au crescut, iar adoptarea propunerii depinde de un compromis politic. El a declarat că Parlamentul European ar putea respinge actuala propunere de reformă a PAC dacă nu se ajunge la un acord între cele două părți.
„În luna noiembrie, Parlamentul European ar putea respinge actuala propunere de reformă a Politicii Agricole Comune, dacă nu se ajunge la un acord între Comisia Europeană și Grupul Partidului Popular European (PPE)”, a scris Cățean pe pagina sa de Facebook.
Deși propunerea a venit chiar din partea conducerii Comisiei Europene, condusă de Ursula von der Leyen – membră PPE –, o parte semnificativă a eurodeputaților din același grup politic se opune formei actuale.
Potrivit lui Cățean, deputații europeni nu sunt de acord cu propunerea Comisiei de a unifica fondurile destinate fermierilor și regiunilor în bugete unice gestionate direct de guvernele naționale.
„Aceștia critică intenția Comisiei de a unifica fondurile pentru fermieri și regiuni în bugete unice gestionate direct de guvernele naționale, avertizând că măsura ar reduce controlul european și ar putea accentua diferențele între statele membre”, a precizat fostul secretar de stat.
PPE amenință cu respingerea proiectului dacă nu sunt aduse modificări
În cadrul grupului PPE există discuții intense între eurodeputați și comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, pentru a ajunge la o formulă de compromis. El a subliniat că, în lipsa unor modificări, PPE ia în calcul respingerea propunerii Comisiei.
Decizia finală urmează să fie luată în cadrul mini-sesiunii plenare din noiembrie, la Bruxelles. Dacă rezoluția de respingere va fi adoptată, procesul de elaborare a noii Politici Agricole Comune va trebui reluat de la zero.
„Eurodeputatul Herbert Dorfmann, coordonatorul PPE pentru agricultură, a declarat că există discuții intense cu comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, dar a avertizat că, în lipsa unor modificări, PPE este pregătit să voteze împotriva propunerii.
Votul decisiv este așteptat în cadrul mini-sesiunii plenare din noiembrie, la Bruxelles. Dacă rezoluția de respingere va fi adoptată, procesul de negociere a bugetului și a noii PAC ar putea fi reluat de la zero”, a mai transmis George Cățean.