George Cățean a explicat că tensiunile dintre Comisia Europeană și Grupul Partidului Popular European (PPE) au crescut, iar adoptarea propunerii depinde de un compromis politic. El a declarat că Parlamentul European ar putea respinge actuala propunere de reformă a PAC dacă nu se ajunge la un acord între cele două părți.

„În luna noiembrie, Parlamentul European ar putea respinge actuala propunere de reformă a Politicii Agricole Comune, dacă nu se ajunge la un acord între Comisia Europeană și Grupul Partidului Popular European (PPE)”, a scris Cățean pe pagina sa de Facebook.

Deși propunerea a venit chiar din partea conducerii Comisiei Europene, condusă de Ursula von der Leyen – membră PPE –, o parte semnificativă a eurodeputaților din același grup politic se opune formei actuale.

Potrivit lui Cățean, deputații europeni nu sunt de acord cu propunerea Comisiei de a unifica fondurile destinate fermierilor și regiunilor în bugete unice gestionate direct de guvernele naționale.

„Aceștia critică intenția Comisiei de a unifica fondurile pentru fermieri și regiuni în bugete unice gestionate direct de guvernele naționale, avertizând că măsura ar reduce controlul european și ar putea accentua diferențele între statele membre”, a precizat fostul secretar de stat.

În cadrul grupului PPE există discuții intense între eurodeputați și comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, pentru a ajunge la o formulă de compromis. El a subliniat că, în lipsa unor modificări, PPE ia în calcul respingerea propunerii Comisiei.

Decizia finală urmează să fie luată în cadrul mini-sesiunii plenare din noiembrie, la Bruxelles. Dacă rezoluția de respingere va fi adoptată, procesul de elaborare a noii Politici Agricole Comune va trebui reluat de la zero.