Oferta publică va include atât vânzarea de acțiuni existente de către acționarul majoritar, Rangeglow Limited, cât și o componentă de majorare de capital prin emisiunea de acțiuni noi. Acțiunile sunt oferite în intervalul de preț de 16,5 lei – 17,5 lei per acțiune. Investitorii de retail pot subscrie acțiuni la prețul de 17,5 lei/acțiune și beneficiază, în primele patru zile lucrătoare ale ofertei, de un discount de 5% din prețul final.

Tranșa destinată investitorilor de retail reprezintă 15% din ofertă, adică până la 4.060.000 de acțiuni, în timp ce tranșa pentru investitorii instituționali reprezintă 85%, respectiv 23.006.667 de acțiuni. Investitorii instituționali pot subscrie la orice preț din intervalul de ofertă, prețul final urmând să fie stabilit după închiderea perioadei de ofertă, pe 30 octombrie 2025. Subscrierea minimă pentru investitorii de retail este de 300 de acțiuni.

Free-float-ul estimat al companiei după încheierea ofertei va fi de maximum 35% din capitalul social. În cazul închiderii cu succes a ofertei, Cris-Tim Family Holding va solicita admiterea la tranzacționare a tuturor acțiunilor emise pe Piața Reglementată a BVB.

Fondurile obținute din ofertă vor fi utilizate pentru susținerea planurilor de dezvoltare ale companiei, atât prin finanțarea investițiilor, cât și prin consolidarea pozițiilor de piață. Acționarul vânzător Rangeglow Limited va folosi o parte din sumele încasate pentru rambursarea unor împrumuturi acordate de companie, în valoare totală de până la echivalentul în euro a 306 milioane lei, inclusiv dobânzi, acumulate până la data prospectului, în urma reorganizării și consolidării datoriilor intra-grup.

Pentru perioada 2025 – 2030, Cris-Tim Family Holding are planificate investiții în valoare totală de 890 milioane lei, dintre care 768 milioane lei sunt alocate segmentului de mezeluri, iar 121 milioane lei segmentului ready-meals și altor proiecte. O parte din investiții este destinată dezvoltării capacităților de producție existente, în cadrul programului național de revitalizare a industriei agroalimentare – Investalim, finanțat parțial printr-un acord semnat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) la 8 octombrie 2024.

Compania intenționează, de asemenea, să identifice și să achiziționeze alți jucători din sectoarele în care activează, pentru consolidarea poziției competitive și diversificarea portofoliului de produse. Politica de remunerare a acționarilor prevede distribuirea sub formă de dividende ordinare a minimum 50% din profitul net anual distribuibil.

Cris-Tim Family Holding, companie cu capital antreprenorial românesc fondată în 1992, este liderul piețelor de mezeluri și ready-meals, având o istorie de peste trei decenii de dezvoltare constantă. În 2024, compania a înregistrat venituri de 1,12 miliarde lei, o creștere de 7,1% față de 2023, EBITDA de 166,8 milioane lei (+8,1%) și un profit net de 84,7 milioane lei (+3%). În primul semestru din 2025, EBITDA a ajuns la 86,2 milioane lei, iar profitul net la 47,5 milioane lei, în creștere cu 29,1% față de perioada similară din 2024.

„Cris-Tim Family Holding este o companie antreprenorială românească ce s-a dezvoltat constant în cei peste 33 de ani de activitate, confirmându-și de fiecare dată poziția de lider în categoriile de mezeluri și ready meals. Inovația și calitatea superioară a produselor noastre au fost și vor fi mereu pilonii de bază a operațiunilor noastre. Am creat conceptul unic de Etichetă Curată, am lansat categorii noi înainte de vreme, de la crud uscate la ready meals și mezeluri feliate, și am demonstrat că întreaga industrie poate fi transformată prin viziune, responsabilitate și grijă față de consumatori. Astăzi, brandurile noastre emblematice – „Cris-Tim”, „Matache Măcelaru’” și „Bunătăți” – ajung zilnic pemesele a milioane de consumatori, atât din țară, cât și din străinătate. Planurile noastre de investiții și dezvoltare ne vor permite să atingem un nou nivel de performanță în materie de standarde de producție, eficiență și calitate, și să devenim un reper de excelență pentru regiunea Europei de Sud-Est. Totodată, vizăm o serie de achiziții ale unor competitori, atât în plan local cât și regional, pentru a ne crește amprenta comercială și a accesa noi categorii de produse cu valoare adăugată, completând perfect portofoliul existent. De astăzi, toți cei care ne sunt consumatori și apreciază produsele noastre au ocazia să investească alături de noi, pentru a face parte în continuare din această poveste românească de succes”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO-ul Cris-Tim.

Segmentul de mezeluri reprezintă principala linie de afaceri, cu o pondere de cel puțin 86% în veniturile totale între 2022 – 2024 și 88% în primul semestru din 2025. Segmentul ready-meals are o pondere de peste 9,4% în aceeași perioadă, ajungând la 10,6% în prima jumătate a anului 2025. În primele șase luni din 2025, veniturile totale din cele două linii principale au fost de 527,1 milioane lei, în creștere cu 4,25% față de anul precedent.

La finalul anului 2024, Cris-Tim deținea o cotă de 10,6% din piața mezelurilor după volum și 14,3% după valoare, consolidându-și poziția de lider. Compania are în derulare investiții majore pentru dezvoltarea fabricii principale de la Filipeștii de Pădure și are în plan achiziția altor producători din segmentele de mezeluri și ready-meals.

Cris-Tim comercializează produse sub brandurile „Cris-Tim”, „Matache Măcelaru’”, „Alpinia”, „Obrăjori” și „Csárdás”, iar pe segmentul de mâncăruri gata preparate operează sub brandul „Bunătăți”. De asemenea, compania produce mărci private pentru mari lanțuri internaționale de retail. Produsele sale sunt disponibile în toate cele 13 rețele moderne de retail din România, în peste 15.000 de magazine tradiționale, în 18 magazine proprii și sunt exportate în 17 țări europene.

Prin conceptul „Eticheta Curată”, lansat în 2017, compania a introdus standarde ridicate de calitate în industria alimentară, reducând numărul aditivilor și ingredientelor potențial nocive. Produsele cu „Etichetă Curată” conțin maximum 4 aditivi (E-uri), comparativ cu media pieței de 9-11.

Cris-Tim operează trei fabrici moderne cu o capacitate totală de 215 tone pe zi. Fabrica principală, de la Filipeștii de Pădure, are o suprafață de 50.000 mp și produce 165 tone/zi, fiind destinată brandurilor „Cris-Tim” și „Matache Măcelaru’”, precum și produselor ready-meals din carne. Fabrica din Măgureni, cu o capacitate de 25 tone/zi și o suprafață de 6.000 mp, produce mezeluri sub brandul „Alpinia” și sub mărci private, iar cea din București, cu o capacitate de 25 tone/zi, este dedicată exclusiv producției de ready-meals.

Compania dispune de o infrastructură logistică extinsă, cu nouă depozite frigorifice naționale și o flotă proprie de vehicule comerciale pentru distribuție în retailul modern și tradițional. Cris-Tim are peste 2.000 de angajați, dintre care jumătate au o vechime mai mare de șapte ani. Banca Comercială Română și BRD – Groupe Société Générale acționează ca și Co-Aranjori Mandatați ai ofertei.