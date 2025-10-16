Bugetul Romsilva pentru anul 2025 include o serie de ajustări menite să echilibreze cheltuielile instituției. Potrivit informațiilor transmise de Guvern, bonusurile acordate angajaților vor fi reduse cu 57,9% comparativ cu anul 2024, în timp ce alte categorii de cheltuieli de personal vor fi, de asemenea, diminuate.

„Cheltuielile de personal se prezintă astfel: cheltuielile cu salariile au fost reîntregite cu 8,9% comparativ cu valoarea realizată în anul 2024, ca urmare a creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator înregistrează o majorare de 1,2%, în timp ce bonusurile înregistrează o diminuare de 57,9%, cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete înregistrează o diminuare de 8,2% și alte cheltuieli cu personalul înregistrează o diminuare de 7,2% comparativ cu valoarea realizată în anul anterior”, se precizează în comunicatul oficial.

Datele arată că, deși salariile de bază vor fi ajustate în raport cu majorarea salariului minim național, instituția aplică reduceri consistente la capitolele de bonusuri și alte forme de recompensă financiară. Scopul este menținerea unui echilibru între obligațiile salariale și constrângerile bugetare impuse pentru anul următor.

Regia a calculat cheltuielile salariale pentru un număr mediu de 13.625 de angajați. Totodată, pentru 2025 nu este prevăzută nicio formă suplimentară de majorare sau indexare a salariilor, ceea ce arată intenția Romsilva de a păstra un nivel constant al remunerării, în ciuda presiunilor inflaționiste.

În ceea ce privește cheltuielile cu bunuri și servicii, bugetul prevede o diminuare cu 5,3% față de anul anterior. Această reducere reflectă eforturile instituției de a eficientiza activitățile curente și de a prioritiza cheltuielile esențiale, într-un context economic în care toate instituțiile publice sunt încurajate să reducă costurile administrative.

Executivul subliniază că aceste măsuri se înscriu într-un cadru mai larg de disciplină financiară impus entităților aflate în subordinea statului. Prin limitarea cheltuielilor de funcționare, Romsilva își propune să direcționeze resursele disponibile către activitățile care generează venituri, cum ar fi valorificarea masei lemnoase sau gestionarea durabilă a fondului forestier național.

Bugetul a fost structurat astfel încât să asigure continuitatea proiectelor aflate în derulare, dar și stabilitatea financiară a regiei. Autoritățile consideră că reducerea unor categorii de cheltuieli nu va afecta capacitatea instituției de a-și îndeplini obligațiile privind administrarea pădurilor statului.

Pentru anul 2025, Romsilva estimează venituri totale de 3,5 miliarde de lei, în creștere ușoară, cu 1,1% față de nivelul realizat în anul anterior. În același timp, cheltuielile totale sunt proiectate la 3,4 miliarde de lei, în scădere cu 0,3%, ceea ce ar conduce la un profit brut de aproximativ 90 de milioane de lei.

Aceste cifre indică o abordare prudentă în planificarea financiară, cu accent pe stabilitatea veniturilor și menținerea profitabilității într-un cadru bugetar limitat. Romsilva își propune, potrivit documentului, să continue activitatea de valorificare a resurselor forestiere, dar și să crească eficiența în administrarea pădurilor proprietate publică a statului.

„Pe componenta de venituri, Regia estimează recoltarea și comercializarea unui volum total de 9,3 milioane metri cubi de masă lemnoasă, precum și fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale, vânat”, se menționează în comunicatul transmis de Guvern.

Proiecțiile de venituri se bazează pe o activitate constantă în sectorul de exploatare forestieră, dar și pe diversificarea surselor de venit prin valorificarea produselor nelemnoase ale pădurii. Astfel, instituția mizează pe o administrare eficientă a resurselor naturale, menținând totodată obiectivele de conservare și protecție a mediului.