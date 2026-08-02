Ce se întâmplă cu facturile la energie din cauza secetei. Bușoi: „Prețul este clar, dar cu toții le vom plăti”

Facturile la energie nu vor fi majorate în perioada imediat următoare, însă efectele crizei provocate de seceta severă de pe Dunăre ar putea ajunge, în timp, în costurile suportate de consumatori. Avertismentul a fost transmis de secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, în contextul stării de alertă instituite pentru întreaga lună august. Autoritățile încearcă să mențină în funcțiune toate capacitățile de producție, inclusiv Centrala Nucleară de la Cernavodă, afectată de scăderea accentuată a debitului fluviului.

Facturile la energie rămân, în prezent, la nivelul prevăzut în contractele deja încheiate, iar furnizorii nu au anunțat majorări pentru noile oferte. Totuși, Ministerul Energiei avertizează că, dacă perioada de secetă se prelungește și sistemul va continua să depindă de importuri costisitoare în anumite intervale orare, aceste cheltuieli vor ajunge, în cele din urmă, să fie suportate de consumatori.

Declarațiile au fost făcute de secretarul de stat Cristian Bușoi, după ce Guvernul a instituit stare de alertă pentru luna august, ca urmare a reducerii drastice a debitului Dunării, ajuns la mai puțin de jumătate din nivelul obișnuit pentru această perioadă a anului.

În paralel, toate capacitățile disponibile de producere a energiei funcționează la nivel maxim, iar Executivul a aprobat alocarea a șapte milioane de lei pentru lucrări de urgență destinate redirecționării debitului Dunării către Centrala Nucleară de la Cernavodă. Totodată, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat măsuri prin care populația și companiile sunt încurajate să reducă voluntar consumul de energie în orele de vârf.

„În acest moment, consumatorii români au contracte în vigoare și contractele sunt valabile. Prețul este clar. N-am văzut în aceste zile intenții ale furnizorilor care fac contracte noi de a crește prețul. Dar cu cât perioada va fi mai lungă și cu cât condițiile vor fi mai dificile, la un moment dat, toate costurile de acum, toate importurile scumpe în orele de seară se vor regăsi într-un fel sau altul, din păcate, în prețurile pe care cu toții le vom plăti”, a declarat Cristian Bușoi, la Digi24.

Situația de la Centrala Nucleară Cernavodă este atent monitorizată de autorități, deoarece funcționarea reactoarelor depinde de nivelul apei necesare pentru sistemele de răcire. Potrivit oficialilor din Ministerul Energiei, există proceduri tehnice stricte care stabilesc limitele de funcționare în funcție de debitul Dunării și de nivelul apei disponibil pentru instalații.

Secretarul de stat a precizat că, fără intervențiile de urgență aflate în desfășurare, Reactorul 2 ar mai putea funcționa doar aproximativ cinci zile. În același timp, acesta și-a exprimat încrederea că lucrările executate de instituțiile statului vor permite depășirea perioadei critice și menținerea alimentării cu apă necesare funcționării centralei.