Indicele pan-european Stoxx 600 a închis în urcare cu 0,7%, majoritatea sectoarelor fiind pe plus. Bursa din Paris a condus revenirea, CAC 40 marcând un avans de 2%, cea mai bună zi de tranzacționare din aprilie.

Evoluția a fost susținută de anunțul premierului Sébastien Lecornu privind suspendarea reformei pensiilor, măsură care a calmat piețele și a fost primită favorabil de Partidul Socialist, formațiune care a transmis că va sprijini noul guvern la voturile de încredere.

Pe piața de capital franceză, acțiunile marilor case de modă au condus creșterile: LVMH a urcat cu 12,2%, Christian Dior cu 12%, Kering cu aproape 5%, Moncler cu 4,7%, iar Burberry cu peste 3,4%.

Indicele Stoxx Europe Luxury 10 a avansat cu 6,5%, cea mai bună performanță zilnică din ianuarie și a doua cea mai puternică din 2024, potrivit CNBC.

În timp ce Parisul a condus revenirea, alte piețe au înregistrat evoluții mai temperate. Indicele DAX din Germania a scăzut ușor, cu 0,1%, FTSE 100 din Marea Britanie a pierdut 0,3%, iar FTSE MIB din Italia a încheiat sesiunea cu un declin de 0,4%.

Acțiunile din sectorul apărării au fost printre cele mai afectate. Companiile Renk, Saab, Hensoldt și Rheinmetall au pierdut între 5% și 8,6%, pe fondul unei reduceri a cererii și al repoziționării investitorilor spre acțiuni considerate mai sigure.

În același timp, producătorul german de cupru Aurubis a scăzut cu peste 6%, după ce acționarul majoritar Salzgitter a vândut obligațiuni convertibile în valoare de 500 de milioane de euro, echivalente cu aproximativ 7% din capitalul companiei.

Revenirea piețelor a venit după o zi marcată de temeri legate de o posibilă escaladare a conflictului comercial dintre Statele Unite și China. Președintele Donald Trump a amenințat Beijingul cu tarife de 100% asupra produselor chineze, ca răspuns la restricțiile impuse de China privind exporturile de pământuri rare.

Liderul american a criticat ulterior China pentru reducerea achizițiilor de soia și a anunțat că ia în calcul noi măsuri de represalii, inclusiv un posibil embargo asupra uleiurilor alimentare.

După revenirea de miercuri, atenția investitorilor se îndreaptă spre reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale de la Washington.

În cadrul întâlnirilor, lideri politici, economiști și reprezentanți ai mediului privat vor analiza starea economiei globale, perspectivele de reducere a sărăciei și obiectivele privind dezvoltarea durabilă.

Piețele din Asia-Pacific și Statele Unite au urmat același trend pozitiv, confirmând o redresare a încrederii la nivel global după volatilitatea provocată de tensiunile comerciale din ultimele zile.