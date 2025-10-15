Primii cursanți înscriși în primul program de MBA din sud-estul Europei dedicat profesioniștilor care modelează sistemul educațional – Economia Educației și Leadership (EEL) au început cursurile.

Prima ediție aliniază la start 29 de viitori lideri capabili să transforme educația din România — prin politici de dezvoltare echitabile și de calitate în fiecare școală, inspectorat, primărie sau minister. Cursanții provin din medii diverse, de la experți în educație, profesori, manageri de școli publice sau private, reprezentanți ai ONG-urilor din educație, și angajați din Ministerul Educației și Cercetării.

În cadrul programului cu o durată de doi ani, cursanții se vor instrui în dezvoltare profesională, formare interdisciplinară și vor dobândi competențe avansate de leadership și management.

„Lansarea acestui MBA al Academiei de Studii Economice din București reprezintă un moment esențial pentru educația din România. Programul va oferi liderilor din educație abilitățile necesare pentru a transforma sistemul și pentru a reduce disparitățile între regiuni și comunități. Este o oportunitate reală de a pregăti o nouă generație de experți capabili să implementeze reforme la nivel național”, a declarat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE.

„România are nevoie de lideri care pot transforma educația din interior, cu viziune strategică și capacitatea de a construi punți între școală, comunitate și economie. Prin acest program de MBA, investim în oameni care pot aduce coerență între nevoile reale din sistem și deciziile de leadership aliniate la nivel global. Este un pas concret spre profesionalizarea conducerii în educație și spre crearea unei rețele naționale de manageri care pot genera schimbare durabilă. Ne dorim ca acest model să fie extins și replicat în cât mai multe localități din țară, cu sprijinul partenerilor publici și privați”, a declarat Yasser El-Gammal, Director de Țară al Băncii Mondiale.

În cadrului noului program de MBA, oferit de ASE, Banca Mondială a contribuit la definirea curriculei și formarea profesorilor cu scopul diseminării bunelor practici în domeniul economiei educației și leadershipului la nivel internațional.

„MBA-ul în Economia Educației și Leadership este un program esențial pentru specialiștii care aspiră să aducă o contribuție semnificativă în domeniul educațional, să modeleze politici eficiente și să sprijine dezvoltarea unei forțe de muncă bine pregătite pentru o economie competitivă” a spus Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY România și Moldova.

„Acest MBA este o continuare firească a tot ce am construit prin Academia de Leadership și Management Școlar, un demers AVE derulat timp de cinci ani și absolvit de peste 260 de directori de școală din România. Aceștia au un rol-cheie în transformarea profundă și sustenabilă a sistemului de educație, iar AVE a înțeles că au nevoie să fie susținuți pentru a le permite să crească, să colaboreze și să creeze experiențe de învățare reale. Obiectivul nostru este să pregătim viitorii lideri care pot schimba educația din temelii, într-un mod ancorat în economie, politici publice și realitate operațională”, a spus Simona Pavelescu, Director Executiv AVE.

Predarea va fi asigurată de o echipă academică formată din profesori de la ASE, recunoscuți pentru expertiza lor în economie, educație și leadership, dar și de cadre universitare invitate de la instituții de învățământ de top din Europa. Alături de aceștia, experți locali din educație, business și cultură vor completa procesul de învățare, oferind participanților o perspectivă practică și relevantă a temelor abordate.

Despre Bucharest Business School

De la înființarea sa în 2014, Facultatea Bucharest Business School, școala de afaceri a Academiei de Studii Economice din București (ASE), s-a angajat să promoveze leadership-ul și excelența în România. Cu peste 30 de ani de expertiză în educarea antreprenorilor, managerilor, liderilor și profesioniștilor prin cele șase programe emblematice de MBA – ROCA Executive MBA (MBA româno-canadian), INDE MBA (MBA româno-francez), Energy MBA, Business Intelligence MBA, Creative MBA și Education MBA – am devenit un lider pe piața românească de Executive Education, susținând cu mândrie o rețea de aproape 3.000 de alumni care lucrează în companii de top.