Merck are o istorie de peste 350 de ani la nivel global și aproape 30 de ani în România. În decursul acestor aproape trei decenii, compania a construit o reputație solidă ca partener de încredere în domeniul sănătății și științelor vieții. În ultimii ani, am realizat progrese importante în domenii precum oncologia, fertilitatea, neurologia, cardiometabolicele și, recent, bolile rare, unde inovațiile noastre fac o diferență reală pentru pacienți.

Pentru mine, unele dintre cele mai importante momente au fost lansarea terapiilor inovatoare care oferă noi speranțe pacienților și parteneriatele pe care le-am construit cu asociațiile de pacienți și instituțiile din domeniul sănătății. Aceste repere arată că Merck este un adevărat partener în ecosistemul de sănătate din România.

Principala provocare a fost asigurarea accesului la timp al pacienților la inovație, având în vedere întârzierile în rambursare și presiunea financiară ridicată din sistemul de sănătate, precum și taxa de clawback. Pentru pacienții cu cancer sau boli rare, fiecare lună contează.

Am abordat această situație printr-un dialog deschis cu autoritățile, o colaborare strânsă cu organizațiile de pacienți și prin lansarea programelor de suport pentru pacienți care să umple golul până la rambursarea completă. De asemenea, am răspuns pozitiv în timp foarte scurt la cererile de donație și utilizarea compasională a medicamentelor care nu erau încă aprobate sau rambursate în România. Această abordare ne-a ajutat să ne menținem angajamentul față de misiunea noastră, chiar și într-un mediu dificil.

România poate deveni un hub important pentru studiile clinice în Europa de Est. Prin parteneriatele noastre în cercetare și dezvoltare, am colaborat cu centre academice de frunte și spitale pentru a aduce terapii inovatoare mai aproape de pacienții români—adesea oferindu-le acces cu ani înainte de rambursare. Vocii din asociațiile de pacienți care susțin facilitarea studiilor clinice în România mă fac mai convins că eforturile noastre comune ca industrie și reglementator vor beneficia mai mulți pacienți români.

Acesta este un lucru de care sunt deosebit de mândru: cercetarea clinică în România nu doar că contribuie la știința globală, dar schimbă și vieți la nivel local.

Domeniile noastre de interes sunt oncologia, fertilitatea, neurologia și, recent, bolile rare. Acestea sunt domenii terapeutice cu nevoi majore nesatisfăcute, unde inovația poate schimba cu adevărat rezultatele. Văd un potențial puternic de creștere în imunooncologie și medicina de precizie, precum și în tratamentele pentru fertilitate.

Aș dori să subliniez urgența demografică din spatele eforturilor noastre în domeniul fertilității.

România se confruntă cu una dintre cele mai abrupte scăderi ale natalității din Europa.

Institutul Național de Statistică a raportat că în 2024 s-au înregistrat cele mai puține nașteri vii din 1930, ajungând la 150.000 de nașteri vii*, cel mai scăzut nivel din ultimul secol. Această scădere reflectă o rată de fertilitate de doar 1,65 copii per femeie, bine sub nivelul de înlocuire de 2,1.

Consecințele sunt semnificative—nu doar sociale, ci și economice—ridicând îngrijorări cu privire la sustenabilitatea forței de muncă și echilibrul pe termen lung între pensionari și contribuabili activi. De aceea, Merck este angajată să susțină soluțiile de fertilitate. Ca lider global în acest domeniu, misiunea noastră în România este de a oferi speranță acolo unde este cel mai necesar—și de a ajuta la inversarea unei tendințe demografice care ne afectează pe toți.

Pandemia ne-a învățat valoarea rezilienței și digitalizării. De atunci, am susținut continuitatea îngrijirii, în special pentru pacienții oncologici și cei cu afecțiuni cronice, și am lucrat pentru a întări stabilitatea lanțului de aprovizionare. În același timp, am extins parteneriatele noastre pentru screening și diagnosticare precoce, deoarece cu cât pacienții sunt diagnosticați mai devreme, cu atât șansele lor de recuperare sunt mai bune.

Pe termen scurt, prioritățile noastre sunt îmbunătățirea accesului pacienților la terapii inovatoare, în special în oncologie și boli rare, și întărirea parteneriatelor cu profesioniștii din domeniul sănătății și asociațiile de pacienți.

Privind către termenul mediu, suntem entuziasmați de achiziția SpringWorks, care ne extinde prezența în domeniul bolilor rare și orfane. Aceasta ne permite să aducem noi terapii care schimbă viața pacienților din România, care anterior aveau opțiuni foarte limitate. De asemenea, plănuim lansări de noi produse în oncologie, continuând în același timp investițiile în cercetarea clinică, inițiativele de diagnosticare precoce și soluțiile de sănătate digitală.

Pentru mine, esența strategiei noastre este clară: pacienții pe locul întâi, inovația pe locul doi și oamenii întotdeauna. Credem că dezvoltarea angajaților noștri și promovarea unei culturi incluzive și performante este la fel de critică ca introducerea de noi terapii, pentru că echipa noastră este ceea ce face toate aceste realizări posibile.

Sustenabilitatea joaca un rol central în strategia globală si locala a companiei.

Abordam sustenabilitatea pe trei dimensiuni: ecologică, prin reducerea amprentei noastre ecologice; socială, prin proiecte de responsabilitate socială (CSR) și programe de suport pentru pacienți si umană, prin sustinerea unor proiecte dedicate progresului uman.

În România, aceasta înseamnă nu doar reducerea amprentei noastre ecologice, ci și asigurarea sustenabilității sociale: investind în oameni, sprijinind pacienții și întărind capacitatea sistemului de sănătate. De exemplu, adoptăm inițiative de birou verde si susținem inițiativele naționale care se concentrează pe conștientizarea și educarea populației cu privire la fertilitate, bolile cardio vasculare si oncologice.

Credem cu tărie că educația salvează vieți. De aceea, colaborăm cu ONG-uri, societăți medicale, asociatii de pacienti și mass-media pentru a crește conștientizarea asupra unor subiecte precum prevenția cancerului, fertilitatea și hipertensiunea. Prin informarea pacienților și familiilor, îi ajutam să ia măsuri preventive pentru sănătatea lor.

România are un potențial considerabil de dezvoltare: o comunitate medicală puternică, cercetători talentați și un rol în creștere în desfasurarea studiilor clinice. Provocarea constă în accelerarea accesului, oferirea de stimulente fiscale companiilor care investesc în R&D în România și alinierea mai strânsă la standardele europene. Dacă abordăm aceste provocări, România poate deveni cu siguranță un hub strategic pentru R&D, sănătate digitală și chiar producție.

Compania Merck este angajata sa contribuie activ la cresterea pontentialului de dezvoltarea al Romaniei prin toate inițiativele sale de investiții în cercetare și dezvoltare, parteneriate cu instituții academice și organizații de sănătate, precum și prin promovarea inovației în domeniul medical. Prin aceste eforturi, Merck își propune să sprijine nu doar progresul științific, ci și îmbunătățirea accesului pacienților la terapii inovatoare, consolidând astfel ecosistemul de sănătate din România și contribuind la crearea unui mediu favorabil pentru inovație, care să răspundă nevoilor actuale și viitoare ale pacienților.