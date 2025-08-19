De menționat și că proiectul Voxa, înființat și condus de Dan Vidrașcu, a fost demarat cu un an înainte, din 2020, iar timp de aproape un an s-a pregătit cu mare atenție catalogul de audiobookuri şi s-a dezvoltat aplicaţia. Succesul a venit rapid, Voxa fiind foarte bine primită de către publicul din România. Dan Vidrașcu, CEO Voxa, a fost inclus în „Top Excelență în Management”, organizat de Revista Capital. Cu această ocazie, omul de afaceri a oferit un interviu în care a vorbit mai multe despre strategii de business, povești și planuri de viitor.

CAPITAL: Ați anunțat în 2024 că începeți expansiunea internațională, vă extindeți v-ati extins operațiunile și în Italia. De anul acesta din 2024 serviciul va fi a devenit disponibil pentru ascultătorii italieni, cu o librărie formată din peste 100.000 de titluri în limba italiană și engleză. Ce înseamnă acest pas pentru companie? Dar pentru dumneavoastră?

DAN VIDRAȘCU: Extinderea în Italia marchează o etapă crucială pentru Voxa, demonstrând capacitatea noastră de a adapta și implementa modelul de succes pe piețe diverse. Pentru companie, aceasta înseamnă acces la un nou segment de utilizatori și consolidarea poziției pe piața europeană.

C: Care este cel mai important proiect implementat în 2024 de către departamentul pe care îl coordonați / instituția pe care o conduceți?

D: În 2024, cel mai important proiect al Voxa a fost extinderea internațională, prin debutul pe piața din Italia. Spre deosebire de alte platforme de streaming, Voxa beneficiază de o înțelegere profundă a industriei de carte, datorită experienței noastre în publishing și relațiilor solide cu edituri și publisheri din întreaga lume. Conexiunile noastre în acest ecosistem ne permit să răspundem cerințelor pieței internaționale și să aducem titluri relevante și de calitate. Colaborările cu autori și edituri de renume ne oferă acces la un conținut diversificat, ce contribuie la dezvoltarea unui catalog cultural globalizat. Aceasta este diferența față de alte platforme: o înțelegere reală a industriei de carte, ce ne permite să aducem valoare atât utilizatorilor, cât și industriei.

C: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

DV: Cel mai ambițios proiect al nostru a fost dezvoltarea și lansarea Voxa, prima platformă românească de streaming pentru audiobooks și e-books. Am reușit să combinăm tehnologia avansată cu pasiunea pentru lectură, creând o experiență unică pentru utilizatori și consolidând poziția Voxa pe piața digitală de carte. La scurt timp după lansare, Voxa a devenit liderul acestui segment, contribuind activ la educarea și extinderea pieței de carte digitală în România. Prin strategii inovatoare și parteneriate solide, am ajuns deja la o cotă de piață de 4% din totalul pieței de carte, demonstrând că tehnologia poate revoluționa accesul la cultură.

Până în prezent, aplicația a fost descărcată de peste 1 milion de ori și a generat peste 5.610.288 de ore de ascultare. Voxa a revoluționat lectura în moduri neașteptate, devenind un companion de încredere pentru mulți. Oferă un refugiu celor care se confruntă cu singurătatea sau nopți lungi, dar și părinților care jonglează cu numeroase responsabilități. Îi însoțește pe cei care își petrec mult timp pe drum, pe profesioniștii care doresc să îmbine dezvoltarea personală cu programul încărcat și pe oricine vrea să adauge un strop de cultură în viața lor cotidiană, chiar și în timp ce fac alte activități, cum ar fi gătitul sau plimbările. Voxa aduce cultura mai aproape de oameni, oferind inclusiv persoanelor cu dizabilități de vedere o modalitate accesibilă de a descoperi și de a se bucura de cărți.

Știm aceste lucruri pentru că utilizatorii Voxa ni le spun. Voxa nu este doar o aplicație, este o comunitate.

C: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2025?

DV: Pentru 2025, ne propunem să accelerăm expansiunea internațională și scalarea globală a businessului, cu un focus strategic pe regiunea LATAM, susținută de un catalog extins de titluri în limba spaniolă. În paralel, vom investi în optimizarea experienței utilizatorilor prin noi funcționalități interactive și mecanisme avansate de engagement în aplicație. Totodată, ne vom concentra pe consolidarea prezenței brandului la nivel global, prin inițiative de marketing menite să crească awareness-ul și să extindă penetrarea pe piețele emergente. Un alt pilon cheie va fi integrarea tehnologiilor AI pentru personalizarea experienței de lectură și recomandarea inteligentă a conținutului, adaptată fiecărui utilizator.

C: Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în ultimul an?

DV: Una dintre principalele provocări a fost adaptarea conținutului la diverse culturi și limbi, odată cu extinderea internațională. A trebuit să ne asigurăm că selecția de titluri corespunde așteptărilor și preferințelor locale, menținând în același timp standardele ridicate ale Voxa.

C: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

DV: Cărțile îți deschid mintea. Tehnologia îți deschide viitorul. Folosește-le pe ambele.

C: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

DV: ​​În următorii 10 ani, lectura digitală va deveni mai accesibilă, interactivă și integrată în viața cotidiană. Conținutul audio va continua să crească, alimentat de ritmul alert al vieții moderne și de dezvoltarea asistenților vocali. În același timp, inteligența artificială va oferi recomandări tot mai precise, personalizând experiența de lectură și facilitând descoperirea de noi titluri.

Vom vedea și o diversificare a formatelor – de la cărți audio dramatizate, care oferă o experiență cinematografică, la conținut interactiv, unde utilizatorii pot explora diferite finaluri sau pot aprofunda informația prin elemente multimedia. Cu toate acestea, cartea în forma sa clasică nu va dispărea, ci își va păstra statutul de refugiu pentru cei care apreciază lectura profundă și neîntreruptă.

Un alt trend important va fi integrarea lecturii în ecosisteme digitale mai largi – de exemplu, cărțile conectate cu podcasturi, cursuri interactive sau experiențe de învățare hibridă. De asemenea, vom vedea o creștere a conținutului educațional și profesional, pe măsură ce oamenii caută să învețe constant, dar într-un mod flexibil și adaptat nevoilor lor.

În esență, succesul în industria editorială digitală nu va depinde doar de tehnologie, ci de abilitatea de a păstra magia poveștilor și profunzimea ideilor, oferind în același timp modalități noi și inovatoare prin care acestea pot fi explorate.

C: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

DV: ​​Banii sunt un instrument, nu un scop. Pentru mine, ei reprezintă energia care alimentează inovația, curajul de a construi și libertatea de a transforma idei în realitate. În cazul Voxa, fiecare investiție nu a fost doar despre creștere, ci despre responsabilitatea de a aduce lectura și educația mai aproape de oameni. Cultura și învățarea continuă sunt fundația unei societăți mai bune – ele deschid minți, creează oportunități și formează generații mai pregătite pentru viitor. Nu măsor succesul doar în cifre, ci în impact: în fiecare ascultător care descoperă o carte nouă, în fiecare minut de lectură care schimbă o perspectivă, în fiecare utilizator pentru care Voxa devine o poartă spre cunoaștere. Asta înseamnă, pentru mine, să pui banii în slujba unui scop mai mare.