Acum, Sabin este Chief Tehnology Officer și cofondator TOKERO, dar aventura sa în lumea 0101 a început demult. La 4 ani atingea pentru prima dată tastatura. La 12 ani, scria primele linii de cod de programare. La aproape 16, avea primul job, o colaborare cu o companie internațională care realiza software la comandă din SUA.

Sabin. Începuturi

Fără nicio exagerare, Sabin Simionescu este unul dintre cei mai buni programatori de business din România, cu o vastă experiență în Web, Crypto și Blockchain. În 2010 și-a deschis propria firmă de freelancing pentru dezvoltare produse software și aplicații web, iar din 2017 a creat și implementat LDV Exchange, împreună cu Marius Morra. A urmat cursurile Facultății de „Automatică, Calculatoare și Electronică” unde a fost și profesor asistent universitar timp de 3 ani. În prezent, este în curs de a obține titlul de doctor, cu lucrarea „Recommender Systems for Education and Employment”. Acest parcurs și specializarea sa au însemnat o muncă asiduă de dezvoltare și autoeducare. Spre exemplu, pentru proiectul TOKERO, Sabin s-a specializat în contabilitate, marketing și legislație, astfel încât să aibă o perpectivă a întregului domeniu Crypto, a business-ului și a pieței. ”Primii pași în programare au fost în Visual Basic 5, apoi VB 6. Între clasele a V-a și a VIII-a am evoluat de la ”wizard”-ul VB la programe care foloseau imprimantă, scanner, rețea, FTP, baze de date Access. Îmi amintesc un program scris undeva în clasa a VII-VIII-a, de redare audio, scris ca training pentru sceneta organizată la opționalul de engleză de ”drama”. Am înregistrat pe microfon fiecare replică și rolul programului era să afișeze ca tabel lista cu actori și replici, să ne familiarizăm mai ușor cu ordinea replicilor”, și-a adus aminte Sabin de primii săi pași în lumea digitală. Momentul de cotitură a venit, însă, în ianuarie 2017. ”Atunci am aflat de bani programabili, Web 3.0. Blockchain aducea atunci latura financiară a internet-ului, fără piese externe (ex. carduri, digipass…), erau bani nativi pe internet. Atunci am cumpărat și primul bitcoin”, spune Sabin Simionescu, în exclusivitate pentru Capital.

Școala, încă departe de performanță

Pentru Sabin, partea în care a fost profesor asistent la facutate a fost o provocare. Trecerea de cealaltă parte a catedrei a fost o încercare de a prezenta studenților prima jumătate din expresia „those who can, do”. ”Am fost extraordinar de dezamăgit în liceu când s-a ”ales” să se predea Pascal (pe manual de C), apoi C, pe editoare din 1992 (în perioada 2004-2008, la Liceul de informatică…). Apoi, în facultate, a continuat SPAM-ul (e bine-mersi tot acolo, de umplutură, și azi)”, declară cofondatorul TOKERO. ”Mediul educațional s-a izolat de mediul privat și ignoră toate semnalele că e prea mult în urmă și că dacă nu evoluează rapid va fi doar o notă în istorie. Păcat, sunt și profesori chiar buni în sistem, oameni capabili și dedicați meseriei, dar până nu schimbăm paradigma spre”‚absolvent” și nu spre numărul de studenți bugetați nu vom acoperi deficitul de specialiști din niciun domeniu”, este de părere Sabin. După astfel de constatări, inevitabilul s-a produs. ”Am părăsit sistemul din prea multe dezamăgiri consecutive. Dacă cineva își imaginează în continuare că poți forma, într-un singur semestru, un programator de Web la 2 ore pe săptămână, într-un laborator fără internet sau într-unul cu Windows XP, le sugerez să îi angajeze ei. Problema e inerția întregului sistem”, așa a încheiat Sabin Simionescu incursiunea sa în idealizata lume a dascălilor, fie ei și de IT.

Lecturi obligatorii

Indiferent de nivelul de pregătire din școală, se are că în lumea digitală, studiul individual este mai mult decât obligatoriu. Și aici, lecturile te ghidează cel mai bine. ”În 2015, am reînceput să citesc, descoperind că există cărți care chiar te pot ajuta în viață reală. După prima carte consumată în 2015, biografia lui Elon Musk, am citit Millionaire Fastlane de M.J. DeMarco. Pentru cei care au citit ceva scris de Kiyosaki, M.J. DeMarco e ca un duș cu apă extrem de rece”, spune Sabin. Practic, el începuse cu capitolul doi al cărților ”musai de citit”. ” Eu am fost expus în ordine inversă, conceptele din cărțile lui Kiyosaki după cele ale lui DeMarco. Din cartea Millionaire Fastlane am înțeles un concept interesant: și cei care au venitul minim pe economie, și cei care au peste 1 milion pe an, tot atâtea ore muncesc, pentru că ziua tot 24 de ore are. Recomand tuturor și cartea UnScripted, autor tot M.J. DeMarco (audiobook 18 ore, merită fiecare minut)”, se destăinuie viitoru doctor Simionescu. Contează și calitatea muncii, însă contează mult mai mult câtă valoare reală aduci în economie, ar fi ideea de bază. ”Contează câți oameni sunt afectați pozitiv de ce ai lansat, câtor oameni le faci viață mai bună/ușoară/plăcută/etc. Poți avea vânzări de 1 milion de bucăți a ceva la un dolar bucata, însă, probabil, pentru mulți dintre noi e mult mai viabil să țintești 10.000 de clienți a o sută de dolari fiecare”, susține Simionescu. Sabin recunoaște, însă, că trecerea sa în sfera blockchain-crypto se datorează 100% partenerului săude business, Marius Morra. ”El a fost cel care a venit cu ideea de a deveni ”casa” care câștigă întotdeauna, indiferent de cursul modelelor într-un moment sau altul”, punctează Sabin.

Sfaturi pentru cei care vor să dezvolte o carieră în domeniu

”Sunteți cu toții bineveniți! În funcție de ce limbaje de programare știți deja, veți găsi librării deja scrise, multe chiar oficiale, cu care puteți accesa blockchain-uri și dezvoltă propriile aplicații”, spune Simionescu. ”Dacă alegeți să va dezvoltați propriile business-uri, ne bucurăm să vedem ecosistemul crescând și urmează să ne auzim să interconectam API-urile. Dacă alegeți calea unui loc de muncă, atunci când mergeți la un interviu asigurați-vă că aveți un portofoliu prezentabil live și concentrați-vă pe partea din portofoliu care poate aduce plus-valoare angajatorului dorit”, mai spune cofondatorul TOKERO. Indiferent dacă ești în liceu, în facultate, tocmai ai absolvit sau ai deja 20 de ani de experiență într-o corporație, oricând e un moment bun să începi o provocare nouă și să îți duci cariera la noi înălțimi, este unul dintre cele mai des oferite sfaturi ale lui Sabin. ”Caută un curs de programare blockchain, sau dacă chiar te simți curajos/curajoasă, caută direct pe GitHub librării de interconectare. De asemenea, poți exploata test-net-urile, ca o metodă gratuită de a realiza tranzacții pe blockchain fără gândul la costuri”, încheie viitorul doctor în blockchain ”ghidul” său de sfaturi deloc criptate.