Tunelul de sub Strâmtoarea Gibraltar, între Maroc și Spania, este prezentat ca o inițiativă capabilă să transforme radical relațiile dintre Africa și Europa.

Conceput inițial acum câteva decenii, proiectul a fost reactivat în 2023, după o lungă perioadă de amânări. În prezent, feriboturile asigură transportul între Tanger și Spania, însă soluția subacvatică promite o legătură permanentă și mai sigură.

Infrastructura ar putea deschide o nouă etapă în cooperarea transcontinentală, facilitând schimburile comerciale și culturale, scriu cei de la Journal Economique.

Construirea tunelului de 42 de kilometri și adâncime de până la 475 de metri reprezintă o provocare tehnică și strategică. Marocul și Spania au alocat 1,6 milioane de euro pentru actualizarea studiilor de fezabilitate, semn că voința politică există.

Regiunea este însă una seismică, iar complexitatea lucrărilor impune tehnologii avansate. Mai mult decât o simplă rută de transport, tunelul are rol simbolic, reprezentând apropierea dintre două continente și întărirea relațiilor Marocului cu Uniunea Europeană. Inițiativa reflectă aspirațiile comune ale ambelor țări și dorința de a crea un model de colaborare internațională.

Pentru Maroc, tunelul subacvatic este și un instrument de consolidare a influenței pe scena globală. Țara se pregătește deja să găzduiască, alături de Spania și Portugalia, Cupa Mondială FIFA 2030.

Chiar dacă finalizarea construcției este prevăzută pentru 2040, interesul politic și cultural este evident.

„Consolidarea relațiilor cu Marocul este esențială pentru Europa”, a declarat ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares.

Exemple de colaborare precum „Operațiunea Trecerea Strâmtorii” arată că proiectele comune pot întări diplomația și pot construi un climat de încredere. Tunelul are potențialul de a deveni simbolul acestei cooperări.

Economiștii văd în această inițiativă o oportunitate majoră pentru dezvoltarea regiunilor învecinate. Raportele CAPMAD arată că proiectul se aliniază obiectivelor Uniunii Europene privind Pactul verde și diversificarea lanțurilor de aprovizionare în Africa.

Marocul, deja un partener comercial important pentru Bruxelles, ar putea să devină principala poartă pentru resurse și forță de muncă africană.

Cererea pentru conexiuni rapide este confirmată de compania Balearia, care plănuiește introducerea de feriboturi de mare viteză între Tarifa și Tanger din 2025. Tunelul nu va înlocui transportul maritim, dar îl va completa printr-o rută stabilă, independentă de condițiile meteo.

Dincolo de dimensiunea economică, proiectul ridică așteptări în plan social. Pentru numeroase familii marocane cu rude în Spania, dar și pentru studenți, muncitori sau turiști, tunelul ar însemna integrare și oportunități. O legătură directă și constantă ar putea schimba radical mobilitatea între cele două continente.

Totuși, provocările tehnice și financiare nu sunt singurele obstacole. Criticii atrag atenția asupra riscurilor de mediu, în special cele asociate forajelor submarine. Aceste aspecte ridică întrebări legate de sustenabilitatea proiectului.

Tunelul de sub Strâmtoarea Gibraltar ridică atât speranțe, cât și incertitudini. Deși entuziasmul este vizibil, experiențele anterioare au demonstrat că întârzierile și dificultățile politice pot frâna realizarea.

Specialiștii consideră că proiectul depășește în complexitate chiar și Eurotunelul dintre Franța și Marea Britanie. Astfel, succesul său va depinde nu doar de voința guvernelor, ci și de găsirea unor soluții inginerești inovatoare.

Întrebarea rămâne dacă inițiativa va fi un instrument de unitate euro-africană sau dacă va scoate la iveală noi tensiuni.

Tunelul planificat între Maroc și Spania nu este doar o lucrare de infrastructură, ci un proiect care ar putea redefini dinamica relațiilor dintre Africa și Europa. Prin crearea unei conexiuni permanente, el promite beneficii economice și sociale fără precedent.

Totodată, complexitatea construcției și riscurile asociate fac ca viitorul său să rămână incert. Rămâne de văzut dacă această inițiativă va fi dusă la capăt și dacă va deveni un simbol al unității între continente.