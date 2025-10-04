Amplasamentul fostului hipermarket PIC este situat într-o zonă comercială cu vizibilitate ridicată, fiind bine cunoscut de locuitorii din Pitești. În perioada de vârf, magazinul PIC era un punct de referință pentru retailul modern din România, însă după falimentul rețelei, terenul a rămas neutilizat și s-a degradat treptat.

În urmă cu câțiva ani, spațiul a fost cumpărat de rețeaua La Cocoș pentru aproximativ 5 milioane de euro, însă proiectul de relansare comercială nu a mai fost continuat.

Prin achiziția acestui teren, Dedeman aduce din nou în atenția investitorilor una dintre cele mai cunoscute locații comerciale din oraș. Tranzacția consolidează prezența companiei în regiunea de sud a țării, unde Dedeman are deja mai multe magazine și continuă să identifice noi oportunități de dezvoltare.

Vânzarea terenului a fost realizată de La Cocoș, rețea de hipermarketuri deținută de antreprenorul Iulian Nica. Decizia de a renunța la această proprietate face parte dintr-o strategie de eficientizare a operațiunilor, în condițiile în care compania s-a concentrat pe extinderea în spații comerciale moderne, cu flux mare de vizitatori.

Lanțul a optat pentru deschiderea unei noi unități în centrul comercial Supernova Pitești, unde investiția totală s-a ridicat la 6,4 milioane de euro.

Această sumă a inclus amenajarea magazinului, achiziția stocurilor și asigurarea capitalului de lucru. Noua poziționare a brandului La Cocoș a fost gândită pentru a valorifica mai bine potențialul zonei și pentru a răspunde mai eficient obiceiurilor de consum actuale, care favorizează centrele comerciale integrate.

Deși este o companie relativ nouă pe piața de retail, La Cocoș s-a dezvoltat rapid, ajungând la cinci hipermarketuri la nivel național. În 2024, lanțul a raportat o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de lei, semn al unui model de business eficient și adaptat tendințelor actuale. Noul magazin din Supernova Pitești a atras, în prima zi de funcționare, peste 18.500 de vizitatori și a înregistrat 7.000 de tranzacții, cu vânzări de peste 1,3 milioane de lei.

Achiziția terenului fostului PIC marchează o etapă importantă pentru Dedeman, care continuă să își extindă rețeaua în marile orașe.

Deși compania nu a anunțat încă planurile de dezvoltare pentru amplasamentul din Pitești, mutarea indică interesul constant al fraților Pavăl pentru investiții strategice în zone comerciale cheie, cu potențial ridicat de trafic și atractivitate economică.