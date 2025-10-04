Elena Udrea savurează fiecare moment petrecut în libertate, înconjurată de cei dragi. Recent, fostul ministru a fost văzută la mall în compania partenerului ei, Adrian Alexandrov, într-o atmosferă relaxată și degajată. Eleganța ținutei și prezența unui accesoriu sofisticat nu au trecut neobservate de trecători.

Deși ploaia cădea necontenit, fosta blondă de la Cotroceni a ieșit în evidență prin apariția sa ireproșabilă. A optat pentru un pulover alb și pantaloni negri, iar pantofii cu toc păreau să fie alegerea ei de nezdruncinat, indiferent de capriciile vremii.

Privirile trecătorilor s-au oprit instantaneu asupra gentii de lux pe care Elena Udrea a purtat-o cu lejeritate. Acest accesoriu rafinat subliniază imaginea unei femei care, în ciuda provocărilor prin care a trecut, nu a renunțat la eleganță și la simțul fin pentru detalii.

Geanta Birkin de la Hermes este una dintre cele mai dorite și recunoscute piese de lux din lume. Povestea sa a început în 1984, în urma unei întâlniri întâmplătoare între actrița britanică Jane Birkin și Jean-Louis Dumas, directorul executiv al Hermes.

În timpul unui zbor de la Paris la Londra, Birkin a discutat despre dificultatea de a găsi o geantă practică pentru o tânără mamă, iar Dumas a fost inspirat să creeze un model care să răspundă acestei nevoi. Astfel, a apărut prototipul genții Birkin.

Fiecare geantă Birkin este realizată manual de un singur meșteșugar, procesul durând între 15 și 20 de ore. Materialele utilizate includ piele de vițel, crocodil sau struț, iar prețurile variază între 9.000 și 500.000 de dolari, în funcție de material și personalizare.

De asemenea, în mai 2025, prețul pentru modelul Birkin 30 din piele Togo a crescut la 13.900 dolari în Statele Unite, iar în Europa la 9.800 euro.

Achiziționarea unui astfel de produs direct de la Hermes poate fi dificilă, deoarece nu sunt disponibile online și sunt distribuite în cantități limitate în magazinele fizice.

Unii clienți trebuie să demonstreze loialitate față de brand prin achiziționarea altor produse Hermes înainte de a putea cumpăra o geantă Birkin.

Pe site-urile străine care se ocupă cu vândutul de produse second hand, o geantă Birkin 30 din 2015 se vinde cu 26.561 de euro, aceasta semănând cel mai mult cu geanta cu care Elena Udrea a fost surprinsă, iar Birkin 25 se vinde cu 33.880 de euro.

Numeroase vedete internaționale sunt cunoscute pentru colecțiile lor de genti Hermes Birkin. Victoria Beckham este unul dintre cei mai mari colecționari de genti Birkin, cu o selecție vastă de modele în diverse culori și materiale, iar Jennifer Lopez este, adesea, văzută cu genti Birkin din piele de crocodil, în culori vibrante, precum roșu sau galben.

Pe lista vedetelor cu astfel de genți se numără Kim Kardashian, Cardi B, Kris Jenner, Lady Gaga, Eva Longoria, Alessandra Ambrosio, Demi Lovato etc.