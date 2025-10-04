Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut vineri un apel ferm pentru o strategie la nivel continental privind dezvoltarea mașinilor autonome, susținând că inteligența artificială poate aduce un nou suflu industriei auto europene și poate contribui la creșterea siguranței rutiere. Declarațiile au fost făcute în cadrul Italian Tech Week, desfășurată la Torino, centrul industriei auto din Italia, transmite Reuters.

Von der Leyen a subliniat că Uniunea Europeană nu își mai permite să rămână în urmă în fața competitorilor globali și a pledat pentru adoptarea unei strategii ”AI first” în industriile considerate vitale pentru economie, cu accent deosebit pe mobilitate.

„Maşinile autonome sunt deja o realitate în Statele Unite şi China. Acelaşi lucru trebuie să se întâmple şi aici, în Europa”, a spus șefa executivului comunitar, adăugând că ”AI first” înseamnă şi ”safety first”.

Unul dintre punctele concrete propuse de von der Leyen a fost crearea unei rețele de orașe europene unde să fie testate vehiculele autonome. Lidera europeană a precizat că există deja un interes semnificativ, mai ales în Italia, unde 60 de primari și-au exprimat dorința de a participa. „Să facem acest lucru posibil”, a declarat ea, transmitând că instituțiile europene sunt gata să sprijine inițiativa.

În plus, von der Leyen a afirmat că Bruxelles-ul va susține dezvoltarea de vehicule ”făcute în Europa şi pentru străzile Europei”, insistând pe nevoia de a proteja competitivitatea unei industrii care angajează milioane de persoane pe continent.

Apelul vine într-un moment crucial pentru industria auto europeană, care se confruntă cu presiunea tranziției către tehnologii verzi și digitale, dar și cu concurența tot mai agresivă din partea Chinei și Statelor Unite. În acest context, inteligența artificială este văzută ca un instrument capabil să reducă poluarea și congestia urbană, să conecteze zonele izolate la rețelele de transport public și să contribuie la protejarea locurilor de muncă.

Von der Leyen a transmis un mesaj clar: Europa trebuie să fie nu doar un utilizator al tehnologiilor viitorului, ci și un producător al acestora. „Viitorul automobilelor – şi automobilele viitorului – trebuie să fie construite în Europa”, a conchis președinta Comisiei Europene.